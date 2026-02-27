Zaloguj się lub Zarejestruj

Mnóstwo nowej zawartości w Borderlands 4. DLC Legend of the Stone Demon już dostępne

Mikołaj Berlik
2026/02/27 09:00
0
0

Gearbox dzieli się premierowym zwiastunem.

Fani zbierania łupów mają powody do zadowolenia. Gearbox Software udostępniło właśnie drugie z pięciu zaplanowanych rozszerzeń do Borderlands 4. Tym razem przygoda zabiera nas w mroźne i niebezpieczne góry Kairos, gdzie na śmiałków czekają nie tylko nowi przeciwnicy, ale i ekwipunek o potężnej mocy.

Borderlands 4
Borderlands 4

Legend of the Stone Demon – Nowe DLC do Borderlands 4 już dostępne

Dodatek Legend of the Stone Demon skupia się na walce z mroczną obecnością, która opanowała górzyste tereny Kairos. Gracze łączą siły z nowym sojusznikiem, Defiantem Calderem, aby położyć kres krwawym praktykom sekty Augerów, składającej ofiary z ludzi w nadziei na przebłaganie demonicznej siły.

Najważniejszą nowością w arsenale łowców skarbów jest powrót legendarnego stopnia rzadkości – Pearlescent Gear. Przedmioty te oferują unikalną przewagę - perłowy ekwipunek posiada dwa typy obrażeń żywiołowych jednocześnie. Broń automatycznie przełącza się na ten typ obrażeń, na który przeciwnik jest w danej chwili najmniej odporny, co czyni ją kluczowym narzędziem na najwyższych poziomach trudności.

GramTV przedstawia:

Eksplorując góry Kairos, natkniecie się na nowych przeciwników pokrytych pancerzem z ordonitu oraz potężnych bossów. Poza zadaniami fabularnymi, rozszerzenie wprowadza nową Kartę Vault (Vault Card), wypełnioną przedmiotami kosmetycznymi i unikalnymi nagrodami za ukończenie głównego wątku dodatku.

To jednak nie koniec nowości. Twórcy Borderlands 4 potwierdzili, że już w przyszłym miesiącu zadebiutuje pierwszy duży płatny dodatek zatytułowany Mad Ellie and the Vault of the Damned. Przyniesie on nie tylko nową kampanię, ale także nową grywalną postać – Vault Huntera o imieniu C4SH. Warto dodać, że obecne DLC jest dostępne bezpłatnie dla posiadaczy Przepustki Sezonowej (Season Pass) oraz Edycji Ultimate.

Źródło:https://gamingbolt.com/borderlands-4s-legend-of-the-stone-demon-dlc-is-out-now-adds-new-missions-bosses-and-more

Tagi:

News
PC
DLC
premiera
Gearbox Software
Borderlands
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Borderlands 4
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112