Mnóstwo nowej zawartości w Borderlands 4. DLC Legend of the Stone Demon już dostępne

Fani zbierania łupów mają powody do zadowolenia. Gearbox Software udostępniło właśnie drugie z pięciu zaplanowanych rozszerzeń do Borderlands 4. Tym razem przygoda zabiera nas w mroźne i niebezpieczne góry Kairos, gdzie na śmiałków czekają nie tylko nowi przeciwnicy, ale i ekwipunek o potężnej mocy.

Legend of the Stone Demon – Nowe DLC do Borderlands 4 już dostępne

Dodatek Legend of the Stone Demon skupia się na walce z mroczną obecnością, która opanowała górzyste tereny Kairos. Gracze łączą siły z nowym sojusznikiem, Defiantem Calderem, aby położyć kres krwawym praktykom sekty Augerów, składającej ofiary z ludzi w nadziei na przebłaganie demonicznej siły.