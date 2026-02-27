Mnóstwo nowej zawartości w Borderlands 4. DLC Legend of the Stone Demon już dostępne

Fani zbierania łupów mają powody do zadowolenia. Gearbox Software udostępniło właśnie drugie z pięciu zaplanowanych rozszerzeń do Borderlands 4. Tym razem przygoda zabiera nas w mroźne i niebezpieczne góry Kairos, gdzie na śmiałków czekają nie tylko nowi przeciwnicy, ale i ekwipunek o potężnej mocy.
Legend of the Stone Demon – Nowe DLC do Borderlands 4 już dostępne
Dodatek Legend of the Stone Demon skupia się na walce z mroczną obecnością, która opanowała górzyste tereny Kairos. Gracze łączą siły z nowym sojusznikiem, Defiantem Calderem, aby położyć kres krwawym praktykom sekty Augerów, składającej ofiary z ludzi w nadziei na przebłaganie demonicznej siły.
Najważniejszą nowością w arsenale łowców skarbów jest powrót legendarnego stopnia rzadkości – Pearlescent Gear. Przedmioty te oferują unikalną przewagę - perłowy ekwipunek posiada dwa typy obrażeń żywiołowych jednocześnie. Broń automatycznie przełącza się na ten typ obrażeń, na który przeciwnik jest w danej chwili najmniej odporny, co czyni ją kluczowym narzędziem na najwyższych poziomach trudności.
Eksplorując góry Kairos, natkniecie się na nowych przeciwników pokrytych pancerzem z ordonitu oraz potężnych bossów. Poza zadaniami fabularnymi, rozszerzenie wprowadza nową Kartę Vault (Vault Card), wypełnioną przedmiotami kosmetycznymi i unikalnymi nagrodami za ukończenie głównego wątku dodatku.
To jednak nie koniec nowości. Twórcy Borderlands 4 potwierdzili, że już w przyszłym miesiącu zadebiutuje pierwszy duży płatny dodatek zatytułowany Mad Ellie and the Vault of the Damned. Przyniesie on nie tylko nową kampanię, ale także nową grywalną postać – Vault Huntera o imieniu C4SH. Warto dodać, że obecne DLC jest dostępne bezpłatnie dla posiadaczy Przepustki Sezonowej (Season Pass) oraz Edycji Ultimate.
