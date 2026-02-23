Diablo spotyka Path of Exile w steampunkowym świecie? Nowe RPG akcji już do wypróbowania na Steam

W marcu do wczesnego dostępu Steam ma trafić zapowiadana od dłuższego czasu nowa gra akcji RPG. Crystalfall ma być grą darmową i ma posiadać mechaniki znane z popularnych gier typu hack’n’slash takich jak Path of Exile, czy klasyczne Diablo. Za produkcję odpowiada szwedzkie CRG Studio. Studio właśnie zademonstrowało nam wersję demo gry. Można ją pobrać na Steam.

Crystalfall – demo nowego RPG akcji już na Steam

Wczytując się w opis przygotowany przez twórców dowiadujemy się, że Crystalfall osadzony jest w postapokaliptycznym, steampunkowym świecie zniszczonym przez tajemniczą asteroidę. Gracz wciela się w skazańca wyrzuconego do lochów przez potężną organizację i przemierza różne strefy świata pełne zmutowanych przeciwników. Co ciekawe, system postaci jest bezklasowy – zamiast tradycyjnych klas wybiera się główne atrybuty (siła, zręczność, inteligencja), które można łączyć w różne konfiguracje, co daje szerokie możliwości personalizacji buildów. Duże znaczenie mają mieć też lootowalne umiejętności z proceduralnie generowanymi drzewkami.