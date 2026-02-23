Zaloguj się lub Zarejestruj

Diablo spotyka Path of Exile w steampunkowym świecie? Nowe RPG akcji już do wypróbowania na Steam

Jakub Piwoński
2026/02/23 14:30
W marcu gra ma wejść do wczesnego dostępu.

W marcu do wczesnego dostępu Steam ma trafić zapowiadana od dłuższego czasu nowa gra akcji RPG. Crystalfall ma być grą darmową i ma posiadać mechaniki znane z popularnych gier typu hack’n’slash takich jak Path of Exile, czy klasyczne Diablo. Za produkcję odpowiada szwedzkie CRG Studio. Studio właśnie zademonstrowało nam wersję demo gry. Można ją pobrać na Steam.

Crystalfall
Crystalfall

Crystalfall – demo nowego RPG akcji już na Steam

Wczytując się w opis przygotowany przez twórców dowiadujemy się, że Crystalfall osadzony jest w postapokaliptycznym, steampunkowym świecie zniszczonym przez tajemniczą asteroidę. Gracz wciela się w skazańca wyrzuconego do lochów przez potężną organizację i przemierza różne strefy świata pełne zmutowanych przeciwników. Co ciekawe, system postaci jest bezklasowy – zamiast tradycyjnych klas wybiera się główne atrybuty (siła, zręczność, inteligencja), które można łączyć w różne konfiguracje, co daje szerokie możliwości personalizacji buildów. Duże znaczenie mają mieć też lootowalne umiejętności z proceduralnie generowanymi drzewkami.

Mechaniki Crystalfall przypominają klasyczne hack’n’slashowe ARPG: losowo generowane lochy, przedmioty o różnej rzadkości i rozbudowana progresja postaci wyraźnie nawiązują do rozwiązań znanych z Diablo czy Path of Exile, choć twórcy próbują połączyć to z własnym stylem i steampunkową oprawą. Wczesny dostęp ma obejmować m.in. pięć aktów kampanii, trzy podstawowe atrybuty postaci i początkowe elementy endgame’u, a także system handlu i multiplayer. CRG Studio rzecz jasna planuje rozwijać grę przez wiele miesięcy.

Crystalfall pojawiło się w zapowiedziach już w 2024 roku i zyskało zainteresowanie graczy – liczba wishlist na Steamie przekroczyła 50 tys., co pokazuje, że część społeczności ARPG oczekuje nowej, darmowej propozycji w gatunku. Tytuł, nim stanie się wersją 1.0, będzie testowany we wczesnym dostępie. Jego sukces rynkowy nadal stoi pod dużym znakiem zapytania. Na razie otrzymaliśmy jednak od twórców grywalne demo. Więcej dowiecie się na oficjalnej stronie gry.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/2574970/Crystalfall/?rdt_cid=5499106004610420812

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:12

Furasy mają się coraz lepiej widzę :)




