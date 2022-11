Zgadniecie z reklamy jakiej gry pochodzi ten kadr? Podpowiem, że to tytuł Sony

Premiera God of War: Ragnarok coraz bliżej, więc czas na reklamy! Jeśli nie mieliście w planach zakupu najnowszych przygód Kratosa na premierę, to mamy wideo, które może to zmienić. Nie będziemy Was trzymać dłużej w niepewności i zapraszamy do obejrzenia tego jakże majestatycznego materiału.

Japońska reklama God of War: Ragnarok

Nie od dziś wiadomo, że marketing w Japonii rządzi się własnymi prawami. Jeśli mam być szczery, to przyznam, że nawet nie wiem, jak skomentować powyższe wideo. Mam nadzieję, ze chociaż się uśmiechnęliście. Osobiście bardzo cenię sobie takie oryginalne podejście do reklam. Z pewnością zapamiętam ją na dłużej niż kolejny, naszpikowany akcją trailer, w którym prezentuje się epickie fragmenty rozgrywki.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutuje na rynku już 9 listopada, a gra będzie dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Poniżej znajdziecie linki do innych ciekawych artykułów poświęconych najnowszej gry spod logo Sony.