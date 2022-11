God of War Ragnarok na wideo z postaciami. Gra wygląda olśniewająco

Do premiery God of War Ragnarok pozostał już tylko tydzień. Rzesze fanów na całym świecie wyczekują z niecierpliwością premiery tej produkcji – to może być najważniejszy growy debiut tego roku. Tymczasem Sony publikuje ostatnio kolejne materiały wideo z GoW-a . Najnowszy z nich publikujemy na samym dole tej wiadomości.

Na filmiku twórcy z Santa Monica Studio opowiadają o procesie tworzenia bohaterów i frakcji. Jednak GoW Ragnarok to nie tylko postacie, ale i miejsce – deweloperzy zapewniają, że zrobili wszystko, co w ich mocy, by Svartallfheim wyglądało niesamowicie. Gracze otrzymają sporo miejsc do eksplorowania – i wiele krajobrazów do podziwiania. Trzeba przyznać, że tytuł wygląda naprawdę dobrze na zaprezentowanym materiale.

Data premiery GoW Ragnarok

Przypominamy, że data premiery God of War Ragnarok to 9 listopada. Nowa część przygód Kratosa trafi na PlayStation 4 i PlayStation 5. Natomiast embargo na recenzje i materiały wideo związane z produkcją spada już jutro.