Zaloguj się lub Zarejestruj

Lata mijają, a Charizard nadal jest królem Pokemonów. Sondaż ujawnia 25 najpopularniejszych stworków w Pokemon Legends: Z-A

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/25 20:00
0
0

Najnowszy sondaż ujawnia 25 najpopularniejszych Pokemonów w grze Pokemon Legends: Z-A. Charizard króluje w rankingach.

Nowy sondaż przeprowadzony wśród japońskich graczy Pokemon Legends: Z-A wyłonił 25 najpopularniejszych Pokemonów dostępnych w grze. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się Charizard, który zajął pierwsze miejsce, potwierdzając swoją niezmienną popularność w całej historii serii. Co ciekawe, maskotka marki, czyli Pikachu, nie znalazła się w czołowej dwudziestce piątce.

Charizard
Charizard

Ranking najpopularniejszych Pokemonów w Legends: Z-A

W trakcie rozgrywki w Pokemon Legends: Z-A gracze mogą ponownie spotkać stworki znane z Pokemon X i Y, w tym startery z regionu Kalos: Chespina, Fennekina i Froakie. Dodatek Mega Dimension DLC rozszerzył zawartość gry o Pokemony spoza Kalos, w tym regionalne warianty Meowtha, Slowpoke’a i Mr. Mime’a. Łącznie w grze i dodatku dostępne są 364 Pokemony, co sprawia, że wybór ulubieńców nie jest prosty.

Top 25 najpopularniejszych Pokemonów w Pokemon Legends: Z-A według graczy:

  1. Charizard
  2. Lucario
  3. Greninja
  4. Chandelure
  5. Absol
  6. Gardevoir
  7. Garchomp
  8. Scolipede
  9. Zygarde
  10. Dragonite
  11. Zeraora
  12. Starmie
  13. Gengar
  14. Sylveon
  15. Ampharos
  16. Umbreon
  17. Glaceon
  18. Diancie
  19. Meganium
  20. Rayquaza
  21. Tatsugiri
  22. Raichu
  23. Feraligatr
  24. Ceruledge
  25. Mimikyu

GramTV przedstawia:

Sondaż zatytułowany Everyone’s Favorite Pokemon 2025, opublikowany na japońskiej stronie GameWith, zebrał 18 345 głosów w ciągu trzech dni. Charizard otrzymał 632 głosy, wyprzedzając Lucario o 41 punktów (591 głosów). Greninja, Chandelure i Absol uzupełniły pierwszą piątkę, przy czym Greninja przegrał z Lucario zaledwie czterema głosami. Gracze deklarowali, że głosowali zarówno na swoje ulubione Pokemony, jak i na te, które najbardziej pomogły im podczas rozgrywki lub wywarły największe wrażenie.

Równolegle przeprowadzono drugi sondaż, obejmujący 20 najpopularniejszych Mega Ewolucji w Pokemon Legends: Z-A. Ten ranking wygrał Mega Charizard X z wynikiem 296 głosów, wyprzedzając Mega Starmie o 40 punktów.

  1. Mega Charizard X
  2. Mega Starmie
  3. Mega Zeraora
  4. Mega Absol Z
  5. Mega Greninja
  6. Mega Rayquaza
  7. Mega Chandelure
  8. Mega Lucario
  9. Mega Gardevoir
  10. Mega Dragonite
  11. Mega Lucario Z
  12. Mega Charizard Y
  13. Mega Absol
  14. Mega Scolipede
  15. Mega Meganium
  16. Mega Zygarde
  17. Mega Raichu Y
  18. Mega Diancie
  19. Mega Baxcalibur
  20. Mega Ampharos

Dominacja Charizarda zarówno w podstawowym rankingu, jak i w zestawieniu Mega Ewolucji pokazuje, że ognisty Pokemon pozostaje jednym z najpopularniejszych stworzeń w całej historii serii, pomimo upływu tak wielu lat i pojawieniu się wielu innych poksów.

Źródło:https://gamerant.com/best-pokemon-in-legends-za-ranked-list/

Tagi:

News
RPG
ranking
Pokemon
Japonia
pokemony
jRPG
głosowanie
zestawienie
turowe
gracze
RPG akcji
turowy system walki
Pokemon Legends: Z-A
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112