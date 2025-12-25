Lata mijają, a Charizard nadal jest królem Pokemonów. Sondaż ujawnia 25 najpopularniejszych stworków w Pokemon Legends: Z-A

Najnowszy sondaż ujawnia 25 najpopularniejszych Pokemonów w grze Pokemon Legends: Z-A. Charizard króluje w rankingach.
Nowy sondaż przeprowadzony wśród japońskich graczy Pokemon Legends: Z-A wyłonił 25 najpopularniejszych Pokemonów dostępnych w grze. Zdecydowanym zwycięzcą okazał się Charizard, który zajął pierwsze miejsce, potwierdzając swoją niezmienną popularność w całej historii serii. Co ciekawe, maskotka marki, czyli Pikachu, nie znalazła się w czołowej dwudziestce piątce.
Ranking najpopularniejszych Pokemonów w Legends: Z-A
W trakcie rozgrywki w Pokemon Legends: Z-A gracze mogą ponownie spotkać stworki znane z Pokemon X i Y, w tym startery z regionu Kalos: Chespina, Fennekina i Froakie. Dodatek Mega Dimension DLC rozszerzył zawartość gry o Pokemony spoza Kalos, w tym regionalne warianty Meowtha, Slowpoke’a i Mr. Mime’a. Łącznie w grze i dodatku dostępne są 364 Pokemony, co sprawia, że wybór ulubieńców nie jest prosty.
Top 25 najpopularniejszych Pokemonów w Pokemon Legends: Z-A według graczy:
Charizard
Lucario
Greninja
Chandelure
Absol
Gardevoir
Garchomp
Scolipede
Zygarde
Dragonite
Zeraora
Starmie
Gengar
Sylveon
Ampharos
Umbreon
Glaceon
Diancie
Meganium
Rayquaza
Tatsugiri
Raichu
Feraligatr
Ceruledge
Mimikyu
Sondaż zatytułowany Everyone’s Favorite Pokemon 2025, opublikowany na japońskiej stronie GameWith, zebrał 18 345 głosów w ciągu trzech dni. Charizard otrzymał 632 głosy, wyprzedzając Lucario o 41 punktów (591 głosów). Greninja, Chandelure i Absol uzupełniły pierwszą piątkę, przy czym Greninja przegrał z Lucario zaledwie czterema głosami. Gracze deklarowali, że głosowali zarówno na swoje ulubione Pokemony, jak i na te, które najbardziej pomogły im podczas rozgrywki lub wywarły największe wrażenie.
Równolegle przeprowadzono drugi sondaż, obejmujący 20 najpopularniejszych Mega Ewolucji w Pokemon Legends: Z-A. Ten ranking wygrał Mega Charizard X z wynikiem 296 głosów, wyprzedzając Mega Starmie o 40 punktów.
Mega Charizard X
Mega Starmie
Mega Zeraora
Mega Absol Z
Mega Greninja
Mega Rayquaza
Mega Chandelure
Mega Lucario
Mega Gardevoir
Mega Dragonite
Mega Lucario Z
Mega Charizard Y
Mega Absol
Mega Scolipede
Mega Meganium
Mega Zygarde
Mega Raichu Y
Mega Diancie
Mega Baxcalibur
Mega Ampharos
Dominacja Charizarda zarówno w podstawowym rankingu, jak i w zestawieniu Mega Ewolucji pokazuje, że ognisty Pokemon pozostaje jednym z najpopularniejszych stworzeń w całej historii serii, pomimo upływu tak wielu lat i pojawieniu się wielu innych poksów.
