Niewiele brakowało, a mielibyśmy GTA w Tokio. Były deweloper Rockstar zdradza kulisy

Grand Theft Auto: Tokyo było o krok od realizacji. Czy Rockstar wróci kiedyś do tego pomysłu?

Seria Grand Theft Auto mogła w przeszłości doczekać się odsłony osadzonej w Tokio. Jak ujawnił były dyrektor techniczny Rockstar North, Obbe Vermeij, projekt GTA: Tokyo był poważnie rozważany i niemal doszedł do skutku, jednak ostatecznie został porzucony.

GTA w Tokio mogło powstać

Przez lata marka GTA stała się nierozerwalnie związana ze Stanami Zjednoczonymi. Rockstar stworzył ikoniczne miasta inspirowane Nowym Jorkiem (Liberty City), Kalifornią (San Andreas) i Florydą (Vice City). Od czasu krótkiego epizodu w Londynie ponad 25 lat temu, seria nie opuściła Ameryki Północnej i dziś taki krok wydaje się mało prawdopodobny. Jak jednak potwierdził Vermeij w rozmowie z serwisem GamesHub, w przeszłości dyskutowano o przeniesieniu akcji gry do innych części świata. Wśród rozważanych lokalizacji znalazły się m.in. Rio de Janeiro, Moskwa, Stambuł, a nawet Tokio, które było najbliżej realizacji. Vermeij opowiedział: