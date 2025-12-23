Zaloguj się lub Zarejestruj

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties na nowym zwiastunie. Poznaliśmy szczegóły na temat pakietu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/23 10:00
SEGA oraz studio Ryu Ga Gotoku zaprezentowały sześciominutowy zwiastun Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, który szczegółowo przedstawia zawartość obu części oraz nowe mechaniki rozgrywki.

Jak poinformował wydawca, materiał skupia się przede wszystkim na losach Kazumy Kiryu w Yakuza Kiwami 3. Bohater prowadzi z pozoru spokojne życie w tropikalnym raju na Okinawie, w sierocińcu Morning Glory. Sielanka szybko zostaje jednak zakłócona przez siły próbujące wyrzucić Kiryu i dzieci z ich domu. Aby chronić nowo odnaleziony spokój, Kiryu sięga po inspirowany Okinawą styl walki Ryukyu, a fabuła prowadzi do kolejnych brutalnych konfrontacji.

Kazuma Kiryu
Kazuma Kiryu

Nowy materiał z Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Zwiastun prezentuje ulepszony system walki, nowe minigry oraz zupełnie nowy tryb Bad Boy Dragon. W tym trybie Kiryu tworzy i dowodzi ekipą ulicznych chuliganów, aby przejąć kontrolę nad Okinawą. Gracze dołączą do niewielkiego gangu Haisai Girls, obejmując rolę jego nowego lidera i szkoląc członkinie, aby stały się najsilniejszym żeńskim gangiem w Japonii. Rozgrywka obejmuje walki ramię w ramię z sojusznikami w Baddies Battles, wielkie starcia typu Rumbles z udziałem nawet 20 członków gangu, a także strategiczne potyczki, w których można wjechać motocyklem prosto do bazy wroga. Twórcy zapowiadają również rozbudowane opcje rozwoju ekipy, ulepszania broni oraz personalizacji strojów i motocykli.

Druga część pakietu, Dark Ties, koncentruje się na Yoshitace Mine. Bohater pomaga swojemu porucznikowi Tsuyoshi Kandzie w budowaniu reputacji i wspinaniu się po szczeblach hierarchii yakuzy. Odbywa się to poprzez serię dramatycznych zadań pobocznych, lokalnych konfliktów, zleceń i misji w segmencie Kanda Damage Control.

Nowością w Dark Ties jest również Hell’s Arena, czyli podziemny klub walk. Mine musi tam łączyć siłę fizyczną z taktyką, aby przetrwać ekstremalnie niebezpieczne starcia i ostatecznie obalić organizatorów areny, zagrażających interesom rodziny Nishikiyama. Gracze zmierzą się między innymi z Hellish Brawls, klasycznymi pojedynkami jeden na jednego, testującymi wytrzymałość do granic możliwości oraz Survival Hell, czyli śmiertelnie niebezpiecznymi wyścigami przez lochy pełne skarbów, w których uczestnicy są nieustannie ścigani przez łowców.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zadebiutuje 12 lutego 2026 roku na platformach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz PC (Steam).

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/12/yakuza-kiwami-3-dark-ties-gameplay-overview-trailer

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

