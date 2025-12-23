Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties na nowym zwiastunie. Poznaliśmy szczegóły na temat pakietu

Jak poinformował wydawca, materiał skupia się przede wszystkim na losach Kazumy Kiryu w Yakuza Kiwami 3. Bohater prowadzi z pozoru spokojne życie w tropikalnym raju na Okinawie, w sierocińcu Morning Glory. Sielanka szybko zostaje jednak zakłócona przez siły próbujące wyrzucić Kiryu i dzieci z ich domu. Aby chronić nowo odnaleziony spokój, Kiryu sięga po inspirowany Okinawą styl walki Ryukyu, a fabuła prowadzi do kolejnych brutalnych konfrontacji.

Nowy materiał z Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Zwiastun prezentuje ulepszony system walki, nowe minigry oraz zupełnie nowy tryb Bad Boy Dragon. W tym trybie Kiryu tworzy i dowodzi ekipą ulicznych chuliganów, aby przejąć kontrolę nad Okinawą. Gracze dołączą do niewielkiego gangu Haisai Girls, obejmując rolę jego nowego lidera i szkoląc członkinie, aby stały się najsilniejszym żeńskim gangiem w Japonii. Rozgrywka obejmuje walki ramię w ramię z sojusznikami w Baddies Battles, wielkie starcia typu Rumbles z udziałem nawet 20 członków gangu, a także strategiczne potyczki, w których można wjechać motocyklem prosto do bazy wroga. Twórcy zapowiadają również rozbudowane opcje rozwoju ekipy, ulepszania broni oraz personalizacji strojów i motocykli.