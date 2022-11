Wyjątkowy konkurs God of War Ragnarok. Do wygrania zaproszenie na premierę gry

God of War Ragnarok to jedna z najważniejszych tegorocznych premier. Gracze z niecierpliwością oczekują debiutu kolejnej opowieści o Kratosie i Atreusie. Sony w ostatnich dniach intensywnie promuje swoją nadchodzącą produkcje i w sieci pojawiła się reklama z Benem Stillerem jako upadłym bogiem wojny. Nie jest to koniec niespodzianek, jakie firma przygotowała na pojawienie się produkcji na rynku. Sony zorganizowało również wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania jest zaproszenie na oficjalną premierę gry.