Zestawy LEGO ze Shrekiem? Klockowe bagno zielonego ogra może jeszcze w tym roku

Poza markami własnymi LEGO nie stroni również od tworzenia zestawów nawiązujących do innych znanych brandów. Czyżby wielkimi krokami zbliżała się kolejna współpraca?

Według plotek duńska firma ma jeszcze w tym roku wypuścić nową serię. Jej bohaterem będzie zaś słynny, mieszkający na bagnie zielony ogr. Grafika wygenerowana przez AI Shrek doczeka się własnych zestawów od LEGO? LEGO Shrek to coś, na co wielu fanów pewnie czekało. Wydaje się, że teraz wreszcie ich oczekiwania zostaną spełnione. Pojawiły się przecieki sugerujące, że jedno z największych dzieł studia DreamWorks Animation doczeka się swojego klockowego odpowiednika jeszcze w tym roku. Co więc na nas czeka?

Już w czerwcu pojawić miałby się zestaw 72423, wyceniony na 159,99 dolarów i składający się z 1403 elementów. W jego ramach z klocków zbudowalibyśmy dwie głównie postacie serii, czyli właśnie Shreka oraz jego gadatliwego przyjaciela Osła. Shrek i Osioł, ale w formie BrickHeadz, mieliby natomiast zostać wydani jako set o numerze 40923

GramTV przedstawia:

Z kolei 1 września na rynku miałaby zadebiutować kolekcja 71053. W praktyce byłby to kolejny wypust kolekcjonerskich figurek, tym razem w całości dedykowany właśnie Shrekowi oraz jego kompanom. Wśród minifigurek, poza samym zielonym ogrem, mieliby znaleźć się również m.in. Fiona, Kot w butach, Wróżka Chrzestna, Książe z Bajki czy też Lord Farquaad. Co istotne, to tylko kilka potencjalnych zestawów, ale generalnie według źródła powinniśmy spodziewać się ich więcej. Nadal jednak wszystko pozostaje w sferze plotek, bo ani LEGO, ani też DreamWorks jak na razie nie ogłosiły jeszcze żadnej współpracy ani nie zapowiedziały pojawienia się nowej serii pod szyldem duńskiej firmy. Wydawało się, że dobrym momentem mógł być wczorajszy Międzynarodowy Dzień Klocków LEGO, ale nic z tego. W tej sytuacji pozostaje nam na razie podziwiać nowe zestawy z takich serii, jak Władca Pierścieni, Pokémon czy też The Legend of Zelda. Co odważniejsi mogą natomiast skusić się na oficjalnie zapowiedziane klockowe crocksy.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

