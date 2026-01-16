Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy zestaw The Legend of Zelda od LEGO z legendarnego Ocarina of Time

Maciej Petryszyn
2026/01/16 19:45
Od pewnego czasu było wiadomo, że LEGO planuje wypuścić drugi w swojej historii zestaw inspirowany serią The Legend of Zelda. Teraz wreszcie poznaliśmy szczegóły.

Duński producent nie tylko zaprezentował nam najnowszy zestaw w całej okazałości. Już teraz można też składa zamówienia przedsprzedażowe, by zaklepać sobie swój egzemplarz przed marcową premierą.

LEGO 77093 The Legend of Zelda – Ocarina of Time – The Final Battle
LEGO 77093 The Legend of Zelda – Ocarina of Time – The Final Battle

The Legend of Zelda z drugim w historii zestawem od LEGO

Najnowszy zestaw z The Legend of Zelda będzie pochodzić bezpośrednio z Ocarina of Time. Mowa tutaj o produkcji wydanej w 1998 roku na Nintendo 64, która według wielu jest najlepszą odsłoną całego cyklu. Jej zwieńczeniem była walka z głównym antagonistą, Ganonem, i to właśnie ją przedstawiono w ramach nowego zestawu o numerze 77093. Ten oznaczony został jako 18+ i składa się z 1003 elementów.

Ocarina of Time – The Final Battle to zatem ruiny zamku. Gruzowisko, obalona wieża i generalnie jeden wielki bałagan. Pośród tego wszystkiego stoi wielki, zbudowany z klocków Ganon, z którym walczą minifigurki Linka oraz Zeldy. W zestawie znalazła się również minifigurka samego Ganondorfa, którą odsłonić można po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Całość po złożeniu ma 17 cm wysokości i 29 cm długości.

GramTV przedstawia:

LEGO 77093 The Legend of Zelda – Ocarina of Time – The Final Battle swoją oficjalną premierę zaliczy 1 marca 2026 roku. Niemniej już teraz na oficjalnej stronie duńskiego producenta można składać przedsprzedażowe zamówienia. Sugerowana cena nowego zestawu z hitowego RPG-a Nintendo wynosi 519,99 zł, a przy zakupie otrzymamy też 780 punkty w programie LEGO Insiders.

To już drugi w historii zestaw LEGO inspirowany serią The Legend of Zelda. Pierwszym było wydane jesienią 2024 roku LEGO 77092 Great Deku Tree 2 w 1, gdzie mogliśmy zbudować jedną z dwóch wersji Wielkiego Drzewo Deku. Jedną z Ocarina of Time oraz drugą z Breath of the Wild. Do tego otrzymywaliśmy m.in dwie różne odsłony Linka pochodzące ze wspomnianych gier. Złożony z 2500 klocków model 77092 można kupić do dziś w sugerowanej cenie 1299,99 zł.

Źródło:https://www.lego.com/pl-pl/product/ocarina-of-time-the-final-battle-77093

