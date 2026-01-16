Nowy zestaw The Legend of Zelda od LEGO z legendarnego Ocarina of Time

Duński producent nie tylko zaprezentował nam najnowszy zestaw w całej okazałości. Już teraz można też składa zamówienia przedsprzedażowe, by zaklepać sobie swój egzemplarz przed marcową premierą.

The Legend of Zelda z drugim w historii zestawem od LEGO

Najnowszy zestaw z The Legend of Zelda będzie pochodzić bezpośrednio z Ocarina of Time. Mowa tutaj o produkcji wydanej w 1998 roku na Nintendo 64, która według wielu jest najlepszą odsłoną całego cyklu. Jej zwieńczeniem była walka z głównym antagonistą, Ganonem, i to właśnie ją przedstawiono w ramach nowego zestawu o numerze 77093. Ten oznaczony został jako 18+ i składa się z 1003 elementów.