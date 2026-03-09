Ghost of Yotei na PC? Zaskakujące informacje

Niedawno gruchnęła wieść, że Sony kończy z portami swoich hitów na PC. Na komputerach osobistych prawdopodobnie nie zobaczymy więc kilku produkcji, których wszyscy się spodziewali.
W tym wszystkim mowa o jednej grze, która wydawała się pewniakiem. I która, jak się plotkuje, miała być niemal gotowa do premiery.
Ghost of Yotei na PC było blisko ukończenia
Mowa tutaj o Ghost of Yotei. Tytuł ten został wydany tylko na PlayStation 5 w październiku ubiegłego roku. Nikt jednak nie wątpił, że jest on skazany na to, by ukazać się również na PC. Podobnie było przecież z poprzednikiem GoY, Ghost of Tsushima. Ten w 2020 roku pojawił się na PlayStation 4, by 4 lata później zawitać też na komputery osobiste. Dziś wiemy jednak, że prawdopodobnie ci pececiarze, którzy mieli okazję wojować w Tsushimie, najprawdopodobniej nie powtórzą tego w Yotei. A mogli, bo insider o nicku Detective Seeds twierdzi, iż przed najnowszymi decyzjami Sony port był bliski ukończenia.
Tak o całej sprawie napisał Detective Seeds:
Według wielu osób (4 niezależnych źródeł) zaznajomionych ze zmianą strategii Playstation, port Ghost of Yotei na PC był na “bardzo zaawansowanym etapie” z planowaną datą premiery w 2026 roku. Nie byli oni zaskoczeni anulowaniem Saros, ale cała czwórka wierzyła, że port Ghost of Yotei będzie kontynuowany ze względu na stopień jego ukończenia oraz chęć przyciągnięcia większej liczby graczy do trybu Legends. Obecnie projekt został całkowicie porzucony. Jak zawsze, jestem pewien, że za tym anulowaniem kryje się więcej niuansów i dodatkowych informacji!
Ciekawe w tym wszystkim jest to, że insider twierdzi również, że wspomniane Saros też planowane było jako późny port na PC, niemniej tutaj temat jest już kompletnie martwy. Jeżeli więc w kwestii Ghost of Yotei nic się nie zmieni, ostatnią produkcją Sony wydaną na komputery osobiste będzie prawdopodobnie Death Stranding 2: On the Beach. Z kolei inne wyczekiwane pozycje, jak Bloodborne, Demon’s Souls czy też Marvel’s Wolverine, a także przyszłe gry wydane przez japońskiego giganta, pozostaną dostępne jedynie na PlayStation 5 i jego następcach.
