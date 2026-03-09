Ghost of Yotei na PC? Zaskakujące informacje

Niedawno gruchnęła wieść, że Sony kończy z portami swoich hitów na PC. Na komputerach osobistych prawdopodobnie nie zobaczymy więc kilku produkcji, których wszyscy się spodziewali.

W tym wszystkim mowa o jednej grze, która wydawała się pewniakiem. I która, jak się plotkuje, miała być niemal gotowa do premiery.

Ghost of Yotei na PC było blisko ukończenia

Mowa tutaj o Ghost of Yotei. Tytuł ten został wydany tylko na PlayStation 5 w październiku ubiegłego roku. Nikt jednak nie wątpił, że jest on skazany na to, by ukazać się również na PC. Podobnie było przecież z poprzednikiem GoY, Ghost of Tsushima. Ten w 2020 roku pojawił się na PlayStation 4, by 4 lata później zawitać też na komputery osobiste. Dziś wiemy jednak, że prawdopodobnie ci pececiarze, którzy mieli okazję wojować w Tsushimie, najprawdopodobniej nie powtórzą tego w Yotei. A mogli, bo insider o nicku Detective Seeds twierdzi, iż przed najnowszymi decyzjami Sony port był bliski ukończenia.