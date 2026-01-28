Dziś Międzynarodowy Dzień Klocków LEGO

Niezależnie od tego, czy macie obecnie 30+, 20+ czy też 10+ lat, jest spora szansa, że przynajmniej część waszego dzieciństwa stanowiły klocki LEGO. Spokojnie można je nazwać swoistym społecznym fenomenem.

Wydaje się zatem, że LEGO są z nami od zawsze. Oczywiście tak nie jest, ale duńska marka jest na tyle mocno zakorzeniona w społecznej świadomości, że trudno pozbyć się tego wrażenia. 28 stycznia, czyli Międzynarodowy Dzień Klocków LEGO Wspominamy o tym nie bez powodu. Dziś bowiem, tj. 28 stycznia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Klocków LEGO. Z jednej strony nie jest to święto ustanowione przez samych Duńczyków. Z drugiej zaś ma ono znaczący medialny zasięg i jest spora szansa, że czytając te słowa zdążyliście już wcześniej usłyszeć o klockowym święcie.

Skąd w ogóle 28 stycznia? Otóż mówimy tutaj o dacie, która w historii LEGO ma spore znaczenie. To właśnie 28 stycznia 1958 roku założyciel firmy, Godtfred Kirk Christiansen, złożył w Danii wniosek patentowy. Twórca chciał opatentować ikoniczny dziś system łączenia klocków za pomocą wypustek oraz rurek. Dzięki niemu powstałe z LEGO budowle były stabilne i dawały większą możliwość kreatywnej ekspresji.

GramTV przedstawia:

Dziś o LEGO trudno pisać inaczej niż o popkulturowym fenomenie. LEGO współpracowało i współpracuje z wieloma uznanymi markami. W portfolio firmy znajdziemy zestawy m.in. z Gwiezdnych Wojen, Minecrafta, produkcji Disneya, DC i Marvela, Spongeboba, Pokemonów i wielu, wielu, wielu innych brandów ze świata filmu, komiksu czy w ogólnym ujęciu kultury. To zresztą nie koniec, bo LEGO to również współprace wychodzące poza obszar klocków. Niedawno Duńczycy wraz z amerykańskim brandem Crocs zaprezentowali wszak wyjątkową odmianę obuwia. Wcześniej skandynawska firma współtworzyła ubrania z Adidasem czy też Nike. Do tego wszystkiego trzeba doliczyć filmy, seriale i gry komputerowe, jak np. nadchodzące LEGO Batman: Dziedzictwo Mrocznego Rycerza. Międzynarodowy Dzień Klocków LEGO to okazja, by powiększyć swoją klockową półkę. 28 stycznia w wielu sklepach, czy to stacjonarnych, czy też internetowych, spodziewać się możemy licznych promocji. Warto zatem polować na upatrzony od dawna zestaw, bo jest spora szansa, że wyrwiemy go taniej niż miałoby to miejsce normalnie.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

