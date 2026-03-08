Minecraft z nową grą? Plotki o możliwym sequelu

Teraz jeden z nich może otrzymać sequel. To znaczy – pojawiły się poszlaki, że tak może być.

Nadchodzi nowy dungeon crawler w uniwersum Minecrafta?

Mowa tutaj o Minecraft Dungeons. Tytuł ten, tworzony przez duet Mojang Studios i Double Eleven, ukazał się na rynku w 2020 roku, wychodząc na komputery osobiste oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. W przeciwieństwie do oryginału, nie była to jednak produkcja skupiona na kreatywnym budowaniu świata. Zamiast tego otrzymaliśmy umiejscowionego w dokładnie tym samym uniwersum dungeon crawlera, czyli coś na wzór minecraftowego Diablo. Gra zebrała przy tym przyzwoite recenzje i zależnie od platformy średnia jej ocen w serwisie Metacritic waha się pomiędzy 70 a 78 na 100.