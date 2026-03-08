Zaloguj się lub Zarejestruj

Minecraft z nową grą? Plotki o możliwym sequelu

Maciej Petryszyn
2026/03/08 17:30
Przez lata Minecraft to był po prostu… Minecraft. Niemniej w pewnym momencie produkcja doczekała się kilku spin-offów.

Teraz jeden z nich może otrzymać sequel. To znaczy – pojawiły się poszlaki, że tak może być.

Minecraft Dungeons
Minecraft Dungeons

Nadchodzi nowy dungeon crawler w uniwersum Minecrafta?

Mowa tutaj o Minecraft Dungeons. Tytuł ten, tworzony przez duet Mojang Studios i Double Eleven, ukazał się na rynku w 2020 roku, wychodząc na komputery osobiste oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. W przeciwieństwie do oryginału, nie była to jednak produkcja skupiona na kreatywnym budowaniu świata. Zamiast tego otrzymaliśmy umiejscowionego w dokładnie tym samym uniwersum dungeon crawlera, czyli coś na wzór minecraftowego Diablo. Gra zebrała przy tym przyzwoite recenzje i zależnie od platformy średnia jej ocen w serwisie Metacritic waha się pomiędzy 70 a 78 na 100.

Od pewnego czasu zaczęły pojawiać się plotki o możliwej kontynuacji. Teraz zaś w serwisie X pojawiła się grafika promocyjna projektu o nazwie Project Spicewood. Nazwa ta jest nieprzypadkowa, bo właśnie tak ma rzekomo brzmieć nazwa kodowa Minecraft Dungeons 2. Pojawiła się ona już na początku 2025 roku w ramach przecieku na Reddicie, którego autor prezentował obrazy mające prezentować przygodowego dungeon crawlera. Łącząc tamten leak z nowym nie da się nie odnieść wrażenia, iż mowa tutaj o sequelu Minecraft Dungeons. Szczególnie, że wspomniany obraz swoją stylistyką mocną przypomina tę produkcję.

Plotkuje się, że premiera rzeczonej gry może nastąpić już w drugim kwartale tego roku. Społeczność spodziewa się też większej liczby informacji jeszcze w bieżącym kwartale, bo wtedy miałoby odbyć się online’owe wydarzenie związane z franczyzą Minecraft. Kto wie, może wtedy też dostaniemy jakieś nowe informacje na temat tworzonego obecnie filmu Minecraft 2? Wydaje się, że to również mógłby być idealny moment, by dodać na ten temat coś więcej. Szczególnie, że na razie jedyne, co wiemy, to to, że Jason Momoa “śmiał się bardzo głośno” podczas czytania scenariusza.

Źródło:https://powerupgaming.co.uk/2026/03/07/leaked-art-gives-a-first-glimpse-at-minecraft-dungeons-2/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

