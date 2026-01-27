LEGO oficjalnie ujawnia nowy zestaw z Władcy Pierścieni. Fani czekali na ten moment od dawna

Nowy zestaw z Władcy Pierścieni trafi do sprzedaży w marcu.

LEGO oficjalnie zaprezentowało nowy zestaw z uniwersum Władcy Pierścieni. Tym razem duński producent wziął na warsztat samego Saurona, a konkretnie jego charakterystyczny hełm znany z filmowej trylogii Petera Jacksona. Zestaw LEGO Icons Saurons Helmet trafi do sprzedaży 1 marca 2026 roku, a zamówienia przedpremierowe są już dostępne na oficjalnej stronie LEGO. Sauron w zestawie Lego Model składa się z 538 elementów i po złożeniu mierzy ponad 33 cm wysokości oraz około 13 cm szerokości i głębokości. Całość zaprojektowano z myślą o ekspozycji, dlatego zestaw powinien dobrze sprawdzić się nawet na mniejszej półce. Cena wynosi 69,99 dolarów – w Polsce 319,99 zł.

Jak czytamy w opisie zestawu, LEGO Icons Hełm Saurona to propozycja skierowana przede wszystkim do dorosłych fanów i kolekcjonerów. Producent podkreśla, że jest to „niezwykle szczegółowa replika oddająca groźny wygląd hełmu Saurona z uwielbianej trylogii filmowej”.

Największą atrakcją zestawu jest jednak dołączona minifigurka Saurona. To szczególnie istotne, ponieważ do tej pory była ona dostępna wyłącznie w znacznie droższym zestawie Barad-Dur, wycenionym na 459,99 dolarów. Dla fanów Śródziemia to więc znacznie bardziej przystępny sposób na zdobycie jednej z najbardziej pożądanych figurek LEGO. W komplecie znalazł się również Jedyny Pierścień. Nowy hełm Saurona to kolejny krok w stopniowym powrocie LEGO do marki Władca Pierścieni. Po latach przerwy seria wróciła w 2023 roku, a wszystko wskazuje na to, że 2026 może być dla niej wyjątkowo intensywny. W sieci od miesięcy krążą bowiem przecieki o ogromnym zestawie Minas Tirith, który – jeśli informacje się potwierdzą – może stać się największym i najdroższym modelem z tej serii w historii.

Jakub Piwoński










