Wyciekły kolejne cztery zestawy LEGO Pokemon. Jeden z nich jest całkiem spory

Nowe przecieki ujawniają szczegóły dotyczące czterech nieogłoszonych zestawów LEGO Pokemon. Podano ceny zestawów, liczbę elementów, a także powielono część informacji, które pojawiały się już wcześniej. Warto też odnotować, że poza wspólnym tematem popularnych stworków, wszystkie cztery zestawy mają jeden kluczowy element wspólny – to tradycyjne zestawy, które nie zostały zaprojektowane z myślą o nowym systemie LEGO Smart Play.

Przeciek ujawnia kolejne cztery zestawy LEGO Pokemon

LEGO oficjalnie zaprezentowało swoją linię Smart Play na początku stycznia 2026 roku. Platforma jest przedstawiana jako ewolucja klasycznych klocków, wykorzystująca wieloczujnikowe elementy, które wykrywają swoją pozycję, orientację, światło, dźwięk i inne elementy LEGO, umożliwiając im reagowanie poprzez odtwarzanie dźwięków, miganie świateł lub obie funkcje jednocześnie. Według wcześniejszych doniesień wiarygodnych leakerów, seria LEGO Pokemon ma stać się wiodącą linią Smart Play dla duńskiego producenta zabawek, jednak pierwsze ujawnione zestawy Pokemon nie obsługują tej funkcji, a kolejne podobne zestawy mają podobno wkrótce pojawić się w sprzedaży, również bez tej inteligentnej funkcji.