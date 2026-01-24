Wyciekły kolejne cztery zestawy LEGO Pokemon. Jeden z nich jest całkiem spory

Kolejne cztery zestawy LEGO Pokemon (bez funkcji Smart Play) ujawnione w nowym przecieku.
Nowe przecieki ujawniają szczegóły dotyczące czterech nieogłoszonych zestawów LEGO Pokemon. Podano ceny zestawów, liczbę elementów, a także powielono część informacji, które pojawiały się już wcześniej. Warto też odnotować, że poza wspólnym tematem popularnych stworków, wszystkie cztery zestawy mają jeden kluczowy element wspólny – to tradycyjne zestawy, które nie zostały zaprojektowane z myślą o nowym systemie LEGO Smart Play.
Przeciek ujawnia kolejne cztery zestawy LEGO Pokemon
LEGO oficjalnie zaprezentowało swoją linię Smart Play na początku stycznia 2026 roku. Platforma jest przedstawiana jako ewolucja klasycznych klocków, wykorzystująca wieloczujnikowe elementy, które wykrywają swoją pozycję, orientację, światło, dźwięk i inne elementy LEGO, umożliwiając im reagowanie poprzez odtwarzanie dźwięków, miganie świateł lub obie funkcje jednocześnie. Według wcześniejszych doniesień wiarygodnych leakerów, seria LEGO Pokemon ma stać się wiodącą linią Smart Play dla duńskiego producenta zabawek, jednak pierwsze ujawnione zestawy Pokemon nie obsługują tej funkcji, a kolejne podobne zestawy mają podobno wkrótce pojawić się w sprzedaży, również bez tej inteligentnej funkcji.
23 stycznia, leaker lego_minecraft_goat ujawnił nowe informacje o czterech nadchodzących zestawach Pokemon, z których wszystkie mają być tradycyjnymi zestawami bez funkcji Smart Play:
Zestaw 72510: 757 elementów, cena około 69,99 dolarów
Zestaw 72160: 1190 elementów, cena około 99,99 dolarów
Zestaw 72168: 1038 elementów, cena około 129,99 dolarów
Zestaw 72154: 2339 elementów, cena około 259,99 dolarów. W tym samym przedziale cenowym znajduje się niedawno ujawniony zestaw LEGO Pikachu i Poke Ball (2050 elementów, dostępny w przedsprzedaży za 199,99 dolarów).
W zestawieniu znajdują się również trzy kategorie wiekowe, z których większość była już znana od listopada. Wyjątek stanowi zestaw 72160, którego wiek zmieniono z 7+ na 6+.
Dla wielu kolekcjonerów perspektywa kolejnych tradycyjnych zestawów Pokemon może być dobrą wiadomością, zwłaszcza że linia Smart Play spotkała się z mieszanymi reakcjami. Część fanów uważa ją za przeznaczoną głównie dla dzieci, podczas gdy inni krytykują “technologizację” tradycyjnych, analogowych zabawek LEGO, które same w sobie są już stosunkowo kosztowym hobby, nawet bez sensorów, baterii czy tagów NFC, a dodatkowo zawsze bazowały na kreatywności dzieci. Dodatkowo, w 2026 roku LEGO planuje ograniczoną dostępność Smart Play, więc nawet najbardziej zainteresowani kolekcjonerzy mogą mieć problem z zakupem nowych zestawów wyposażonych w czujniki w najbliższym czasie.
