Co dalej ze Starfieldem? W przyszłym tygodniu mamy się dowiedzieć

Co więcej, wygląda na to, że coś się szykuje? Czyżby np. miałby to być drugo dodatek?
W przyszłym tygodniu “coś” się wydarzy i będzie to związane ze Starfieldem
W mediach społecznościowych Bethesdy ukazał się nowy post, w którym bezpośrednio twórcy odnoszą się do kwestii Starfielda. Wszystko zaczęło się od artykułu, w którym Todd Howard, jedna z czołowych postaci Bethesda Game Studios, został określony mianem “wizjonera”. – Skonsultowaliśmy to z Toddem, a on stwierdził, że jego jedyną wizjonerską mocą jest dostrzeganie luk w obronie w EA College Football 26. Docenia on wszystkie pełne pasji opinie na temat Starfielda i w przyszłym tygodniu będziemy mieli więcej informacji do przekazania – możemy wyczytać w rzeczony poście. Konkretów mało, ale ewidentnie coś się dzieje.
