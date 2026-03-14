Co dalej ze Starfieldem? W przyszłym tygodniu mamy się dowiedzieć

Pozostaje jednak pytanie, co to będzie. Na pewno nie Starfield 2.0, bo Howard już jakiś czas temu studził emocje w kontekście rzekomej aktualizacji, która miałaby wywrócić grę do góry nogami. Opcje są więc w gruncie rzeczy dwie. Ta bardziej rozczarowująca to oficjalne ogłoszenie portu gry na konsolę PlayStation 5, którego cena i data premiery zdążyły już wyciec. Bardziej ekscytujące wydaje się ujawnienie drugiego dodatku, który mógłby nazywać się Terran Armada. Nazwa ta nie wzięła się znikąd, bo sama Bethesda już jakiś czas temu umieściła ją w swojej komunikacji, nie dodając do tego żadnego kontekstu.

Starfield na rynek trafił we wrześniu 2023 roku, wcześniej zaliczając około 8-letni okres produkcji. Oczekiwania względem “kosmicznego Skyrima” był ogromne, ale nigdy nie udało im się sprostać. Sytuacji nie zmienił również wydany około rok później jedyny jak na razie dodatek, czyli Shattered Space. W efekcie, gdy w The Elder Scrolls V: Skyrim w ciągu ostatniej doby grało nawet 26,4 tysiąca użytkowników Steama, tak w przypadku Starfielda mowa tutaj o 3,3 tysiącach graczy. Pytanie, czy ewentualne drugie rozszerzenie oraz wersja na PlayStation 5 pomogą jeszcze na nowo rozbudzić zainteresowanie tym projektem?