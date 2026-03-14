Co dalej ze Starfieldem? W przyszłym tygodniu mamy się dowiedzieć

Maciej Petryszyn
2026/03/14 11:00
Starfield nie okazał się kolejnym ogromnym hitem Bethesdy na miarę Skyrima. Mimo to deweloper nie porzucił projektu.

Co więcej, wygląda na to, że coś się szykuje? Czyżby np. miałby to być drugo dodatek?

W przyszłym tygodniu “coś” się wydarzy i będzie to związane ze Starfieldem

W mediach społecznościowych Bethesdy ukazał się nowy post, w którym bezpośrednio twórcy odnoszą się do kwestii Starfielda. Wszystko zaczęło się od artykułu, w którym Todd Howard, jedna z czołowych postaci Bethesda Game Studios, został określony mianem “wizjonera”. – Skonsultowaliśmy to z Toddem, a on stwierdził, że jego jedyną wizjonerską mocą jest dostrzeganie luk w obronie w EA College Football 26. Docenia on wszystkie pełne pasji opinie na temat Starfielda i w przyszłym tygodniu będziemy mieli więcej informacji do przekazania – możemy wyczytać w rzeczony poście. Konkretów mało, ale ewidentnie coś się dzieje.

Pozostaje jednak pytanie, co to będzie. Na pewno nie Starfield 2.0, bo Howard już jakiś czas temu studził emocje w kontekście rzekomej aktualizacji, która miałaby wywrócić grę do góry nogami. Opcje są więc w gruncie rzeczy dwie. Ta bardziej rozczarowująca to oficjalne ogłoszenie portu gry na konsolę PlayStation 5, którego cena i data premiery zdążyły już wyciec. Bardziej ekscytujące wydaje się ujawnienie drugiego dodatku, który mógłby nazywać się Terran Armada. Nazwa ta nie wzięła się znikąd, bo sama Bethesda już jakiś czas temu umieściła ją w swojej komunikacji, nie dodając do tego żadnego kontekstu.

Starfield na rynek trafił we wrześniu 2023 roku, wcześniej zaliczając około 8-letni okres produkcji. Oczekiwania względem “kosmicznego Skyrima” był ogromne, ale nigdy nie udało im się sprostać. Sytuacji nie zmienił również wydany około rok później jedyny jak na razie dodatek, czyli Shattered Space. W efekcie, gdy w The Elder Scrolls V: Skyrim w ciągu ostatniej doby grało nawet 26,4 tysiąca użytkowników Steama, tak w przypadku Starfielda mowa tutaj o 3,3 tysiącach graczy. Pytanie, czy ewentualne drugie rozszerzenie oraz wersja na PlayStation 5 pomogą jeszcze na nowo rozbudzić zainteresowanie tym projektem?

Źródło:https://insider-gaming.com/starfield-future-unveiled-next-week-bethesda/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

