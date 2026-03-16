Nowy zwiastun GTA 6 lada dzień? Rockstar ma zacząć marketingowe "bombardowanie"

Pomimo upływu czasu Rockstar jakoś nie kwapi się do tego, by wreszcie szerzej informować o Grand Theft Auto 6. I to mimo kolosalnych oczekiwań.

Ale… może to już niedługo? A przynajmniej pojawiły się kolejne plotki, które właśnie na to wskazują.

Trzeci trailer Grand Theft Auto 6 zadebiutuje w przyszłym miesiącu?

Jak podaje Ryan “GameRiot” Davies, już w kwietniu pojawić się ma “coś” związanego właśnie z Grand Theft Auto 6. Jego doniesienia opierać się mają na “wielu” źródłach, w tym od osób z prasy gamingowej oraz branży wydawniczej. Tym czymś najprawdopodobniej miałby być zupełnie trzeci zwiastun, o którym również plotkuje się już od dawna. O jego rychłym nadejściu mówił też inny znany youtuber, Marshall “TGG”. Ten wprost przyznał, iż w kwietniu nowy trailer hitu Rockstara faktycznie ujrzy światło dzienne. Nie można przy tym wykluczyć, że obaj wspomniani twórcy opierali swoje doniesienia na tych samych źródłach.