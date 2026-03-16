Nowy zwiastun GTA 6 lada dzień? Rockstar ma zacząć marketingowe "bombardowanie"

Maciej Petryszyn
2026/03/16 16:10
Pomimo upływu czasu Rockstar jakoś nie kwapi się do tego, by wreszcie szerzej informować o Grand Theft Auto 6. I to mimo kolosalnych oczekiwań.

Ale… może to już niedługo? A przynajmniej pojawiły się kolejne plotki, które właśnie na to wskazują.

Grand Theft Auto 6
Trzeci trailer Grand Theft Auto 6 zadebiutuje w przyszłym miesiącu?

Jak podaje Ryan “GameRiot” Davies, już w kwietniu pojawić się ma “coś” związanego właśnie z Grand Theft Auto 6. Jego doniesienia opierać się mają na “wielu” źródłach, w tym od osób z prasy gamingowej oraz branży wydawniczej. Tym czymś najprawdopodobniej miałby być zupełnie trzeci zwiastun, o którym również plotkuje się już od dawna. O jego rychłym nadejściu mówił też inny znany youtuber, Marshall “TGG”. Ten wprost przyznał, iż w kwietniu nowy trailer hitu Rockstara faktycznie ujrzy światło dzienne. Nie można przy tym wykluczyć, że obaj wspomniani twórcy opierali swoje doniesienia na tych samych źródłach.

Tak czy inaczej, już w styczniu gracze dostrzegli na youtube’owym profilu Rockstara nietypową aktywność. Aktywność mogącą wskazywać na tworzenie gruntu pod kolejny zwiastun. Niedawno zaś Take-Two potwierdziło, iż kampania marketingowa GTA 6 ruszy latem. Zainaugurowanie jej premierą trzeciego zwiastuna byłoby więc idealną opcją. Szczególnie że poprzedni i jednocześnie drugi trailer opublikowany został w maju 2025 roku, czyli 10 miesięcy temu. Od tego momentu w mediach zapanowała kompletna cisza, jeżeli chodzi o oficjalne informacje płynące do nas od samego Rockstara.

Chociaż też nie do końca, bo zdążyliśmy się np. dowiedzieć, że termin premiery ustalony na maj 2026 nie zostanie dotrzymany. Zamiast tego przeniesiono datę wypuszczenia nowego Grand Theft Auto na rynek na 19 listopada 2026. Wcześniej jednak oczywiście ruszy przedsprzedaż. Kiedy? Oczywiście nie wiadomo, ale wiele wskazuje, iż może to się stać dosłownie w każdej chwili. Niemniej pozostaje też pytanie, ile w ogóle użytkownicy PlayStation 5 i Xbox Series X/S zapłacą za grę? Jeden ze sklepów wycenił już GTA 6 i to na takim poziomie, który, gdyby się potwierdził, może zwalać z nóg.

Źródło:https://tech4gamers.com/gta-6-marketing-new-trailer-in-april/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

