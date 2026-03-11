Lego wreszcie zapowiada minifigurkę Mario – fani czekali siedem lat

LEGO i Nintendo mogły niedawno świętować kolejną rocznicę rozpoczęcia współpracy w ramach marki Mario. Ta trwa już od wielu lat, ale dotychczas brakowało w niej jednego istotnego elementu.

Teraz wreszcie fani LEGO i Mario doczekali się! Duńska marka oficjalnie ogłosiła, iż w 2027 roku w nowych zestawach z serii LEGO Super Mario pojawi się klasyczna figurka ubrana w charakterystyczny czerwono-niebieski strój . Ba, przy okazji krótkiego teasera, w którego trakcie postać wskakuje do zielonej rury, zaprezentowano nam nawet, jak rzeczona figurka będzie się prezentować. Mamy zatem białe rękawiczki, czerwone rękawy, niebieskie spodnie oraz korpus z nadrukowanymi ogrodniczkami. A głowa? W tym wypadku producent zrezygnował ze swojego charakterystycznego designu, stawiając po prostu na dokładny odlew, odwzorowujący to, jak postać ta dokładnie wygląda.

Zestawy Super Mario tworzone przez LEGO powstają od 2020 roku. Wtedy też na rynku pojawił się zestaw startowy z figurką interaktywną, rozpoznającą podłoże, na którym się znajduje i przemawiającą charakterystycznym głosem. Poza nim Duńczycy wypuścili też wiele zestawów rozszerzających, wprowadzających m.in. Bowsera, Yoshiego czy też Toada. Z biegiem czasu interaktywne figurki otrzymali również Lugi oraz Księżniczka Peach, a LEGO wypuściło dodatek w formie nakładki na figurkę, dzięki któremu Mario mógł przybrać formę, którą w grach kojarzymy z użyciem ognistego kwiatu. To wszystko z myślą o najmłodszych, bo to do nich kierowana jest ta seria.

Potem dodano też zestawy stworzone z myślą o dorosłych użytkownikach. Ci mogli zbudować m.in. żółtą kostkę ze znakiem zapytania, konsolę Nintendo Entertainment System z grą Super Mario Bros. na klockowym ekranie, Mario i Yoshiego poruszających się dzięki obracającej się korbce czy też wreszcie ogromnego Bowsera. W ubiegłym roku pojawiła się też nowa podseria, poświęcona stricte grze Mario Kart. Ale i tutaj, zamiast pełnoprawnej klasycznej figurki, LEGO postawiło na postacie budowane z klocków – ku rozczarowaniu fanów marki. Dopiero 2027 rok zmieni ten stan rzeczy, aczkolwiek poza wyglądem samego Mario nie wiemy na razie zbyt wiele.

Nie wiemy zatem, czy dedykowaną klasyczną figurkę otrzyma jedynie sam Mario, czy też możemy liczyć na podobny ruch w przypadku innych ikonicznych postaci. Plotkuje się jednak, że mogą je otrzymać też Luigi, Yoshi oraz Bowser. Nie ujawniono również, jakiego rodzaju zestawy LEGO planuje na kolejny rok. Na razie duński producent dopiero odsłania kolejne karty, jeżeli chodzi o zestawy zaplanowane na rok bieżący. Od pewnego czasu wiemy już, że dostaniemy duży model Luigiego prowadzącego Gokart Mach 8. Z kolei w sierpniu w nasze ręce trafić ma zbudowany z klocków automat z grą Mario Bros.