Wszystkie filmy i seriale, które zobaczymy w nowym DCU. Na co szczególnie warto czekać?

To dobry moment, by uporządkować, co tak naprawdę czeka nas w najbliższych latach w ramach nowego rozdziału DCU, który nazwano Chapter One: Gods and Monsters. Skupmy się wyłącznie na projektach oficjalnie potwierdzonych – zarówno kinowych, jak i telewizyjnych.

Niedawno informowaliśmy o wynikach finansowych nowego Supermana – filmu, który oficjalnie otwiera nowe kinowe uniwersum DC (DCU) pod kierownictwem Jamesa Gunna i Petera Safrana . Produkcja przekroczyła już próg 500 milionów dolarów, a niebawem trafi na VOD , co może jeszcze podreperować jej wynik. Mimo umiarkowanego sukcesu finansowego, Gunn nie zamierza zwalniać tempa – jak ujawnił, trwają już prace nad sequelem .

Clayface (2026) – solowa opowieść o przeciwniku Batmana, który potrafi zmieniać kształt; prawdopodobnie związana fabularnie z The Brave and the Bold, ale nie wiemy tego na pewno. Wiemy kto zagra główną rolę.

Wonder Woman (data nieznana) – nowa odsłona Wonder Woman, powstaje już scenariusz

Supergirl:Woman of Tomorrow (26 czerwca 2026) – Milly Alcock jako Kara Zor‑El w tonie inspirowanym komiksem Woman of Tomorrow. Jest pierwszy plakat.

Superman 2 (data nieznana) – James Gunn potwierdził pracę przy scenariuszu sequela tegorocznego hitu.

The Brave and the Bold (data nieznana) – film przedstawiający Batmana i jego syna Damiana Wayne’a jako Robina; początek Bat-fabularnej linii DCU. Niezależnie od tego filmu powstaje także Batman 2, ale poza DCU.

The Authority (data nieznana) – The Authority to grupa superbohaterów, której celem było chronienie Ziemi i ludzkości, a jej założycielem był Superman. Szczegóły filmu nie są znane.

Swamp Thing (data nieznana) – opowieść koncentrująca się na potworze z bagien, film, podobnie jak Clayface, ma wprowadzić elementy horroru do uniwersum DCU. Nieznane są szczegóły.

Seriale (na platformie HBO Max)