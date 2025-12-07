Zaloguj się lub Zarejestruj

Supergirl w pierwszej zapowiedzi. Nowe logo filmu i data premiery pełnego zwiastuna

Radosław Krajewski
2025/12/07 22:17
James Gunn udostępnił pierwszy teaser Supergirl.

Nadchodzi pierwszy zwiastun Supergirl. James Gunn oraz DC Studios zrobiły niespodziankę fanom kina superbohatrskiego i udostępnili pierwszą zajawką nadchodzącego filmu z uniwersum Supermana. Krótki teaser Supergirl ujawnia, że pełny zwiastun zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Według plotek trailer zobaczymy już w najbliższy czwartek.

Supergirl

Supergirl – pierwsza zajawka i zapowiedź pełnego zwiastuna

W teaserze możemy zobaczyć Milly Alcock w roli Supergirl, która czeka na przybycie jakiejś postaci, która przybyła w latającym pojeździe. Zajawka prezentuje także nowe logo filmu. Materiał zobaczycie poniżej.

Niedawno pojawiły się informacje o budżecie Supergirl. Okazuje się, że film był tańszy w produkcji od Supermana Jamesa Gunna.

Reżyserem Supergirl jest Craig Gillespie, reżyser znany z Jestem najlepsza. Ja, Tonya oraz Cruelli. Scenariusz napisała Ana Nogueira, dla której jest to pierwszy pełnometrażowy projekt.

GramTV przedstawia:

W obsadzie poza Milly Alcock znaleźli się także: Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, Jason Momoa jako Lobo, Emily Beecham jako Alura In Ze, David Krumholtz jako Zor El oraz Ferdinand Kingsley jako Elias Knoll.

Przypomnijmy, że premiera Supergirl została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

