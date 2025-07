Peacemaker trafia do innej rzeczywistości – zobacz zwiastun 2. sezonu

Podczas trwającego Comic-Conu w San Diego DC Studios zaprezentowało nowy zwiastun drugiego sezonu serialu Peacemaker, którego twórcą jest James Gunn. Serial wraca już w sierpniu. Jest na co czekać?

Peacemaker wraca – zwiastun 2. sezonu

W zaprezentowanym zwiastunie tytułowy bohater – Christopher Smith, grany ponownie przez Johna Cenę – trafia do alternatywnej rzeczywistości. To miejsce wygląda na lepsze niż jego dotychczasowy świat, a Peacemaker spotyka tam znaną z pierwszego sezonu Harcourt (Jennifer Holland). Jednak w tle toczy się poważniejsza walka – Rick Flag Sr. (Frank Grillo) stara się zamknąć portal prowadzący do tej równoległej rzeczywistości, a Leota przypomina Peacemakerowi: „Nieważne, jak zielona wydaje się trawa tam po drugiej stronie – twoje miejsce jest tutaj, z nami”.