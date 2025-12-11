Zaloguj się lub Zarejestruj

Supergirl w pierwszym zwiastunie. Kuzynka Supermana rusza na podbój uniwersum DC

Radosław Krajewski
2025/12/11 18:00
0
0

Będzie lepiej niż w przypadku Supermana od Jamesa Gunna?

Długo oczekiwany pierwszy zwiastun Supergirl właśnie zadebiutował w sieci. DC Studios od kilku dni zapowiadało nadejście trailera, który jest już dostępny do oglądania. Możemy na nim zobaczyć główną bohaterkę, w którą wciela się Milly Alcock, a także jej tajemniczego sojusznika, czyli Lobo, w której to roli zobaczymy Jasona Momoę. Całość wygląda spójnie z Supermanem od Jamesa Gunna, mając jednak bardziej przygodowy charakter, który zbliżony jest do wczesnych produkcji Marvela. Zwiastun Supergirl zobaczycie poniżej.

Supergirl

Supergirl – pierwszy zwiastun

Gdy niespodziewany i bezwzględny przeciwnik uderza zbyt blisko domu, Kara Zor-El, czyli Supergirl, niechętnie łączy siły z nieoczekiwanym towarzyszem podczas epickiej, międzygwiezdnej wyprawy po zemstę i sprawiedliwość – czytamy w oficjalnym opisie.

Niedawno pojawiły się informacje o budżecie Supergirl. Okazuje się, że film był tańszy w produkcji od Supermana Jamesa Gunna.

GramTV przedstawia:

Reżyserem Supergirl jest Craig Gillespie, reżyser znany z Jestem najlepsza. Ja, Tonya oraz Cruelli. Scenariusz napisała Ana Nogueira, dla której jest to pierwszy pełnometrażowy projekt.

W obsadzie poza Milly Alcock znaleźli się także: Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, Jason Momoa jako Lobo, Emily Beecham jako Alura In Ze, David Krumholtz jako Zor El oraz Ferdinand Kingsley jako Elias Knoll.

Przypomnijmy, że premiera Supergirl została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.

Supergirl

Tagi:

Popkultura
data premiery
zwiastun
film
DC Comics
superbohaterowie
plakat
Jason Momoa
Lobo
Craig Gillespie
Supergirl
Warner Bros. Discovery
Milly Alcock
DC Studios
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112