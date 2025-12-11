Supergirl w pierwszym zwiastunie. Kuzynka Supermana rusza na podbój uniwersum DC

Będzie lepiej niż w przypadku Supermana od Jamesa Gunna?

Gdy niespodziewany i bezwzględny przeciwnik uderza zbyt blisko domu, Kara Zor-El, czyli Supergirl, niechętnie łączy siły z nieoczekiwanym towarzyszem podczas epickiej, międzygwiezdnej wyprawy po zemstę i sprawiedliwość – czytamy w oficjalnym opisie.

Długo oczekiwany pierwszy zwiastun Supergirl właśnie zadebiutował w sieci. DC Studios od kilku dni zapowiadało nadejście trailera, który jest już dostępny do oglądania. Możemy na nim zobaczyć główną bohaterkę, w którą wciela się Milly Alcock, a także jej tajemniczego sojusznika, czyli Lobo, w której to roli zobaczymy Jasona Momoę. Całość wygląda spójnie z Supermanem od Jamesa Gunna, mając jednak bardziej przygodowy charakter, który zbliżony jest do wczesnych produkcji Marvela. Zwiastun Supergirl zobaczycie poniżej.

Niedawno pojawiły się informacje o budżecie Supergirl. Okazuje się, że film był tańszy w produkcji od Supermana Jamesa Gunna.

Reżyserem Supergirl jest Craig Gillespie, reżyser znany z Jestem najlepsza. Ja, Tonya oraz Cruelli. Scenariusz napisała Ana Nogueira, dla której jest to pierwszy pełnometrażowy projekt.

W obsadzie poza Milly Alcock znaleźli się także: Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, Jason Momoa jako Lobo, Emily Beecham jako Alura In Ze, David Krumholtz jako Zor El oraz Ferdinand Kingsley jako Elias Knoll.

Przypomnijmy, że premiera Supergirl została zaplanowana na 26 czerwca 2026 roku.