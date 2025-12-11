Supergirl w pierwszym zwiastunie. Kuzynka Supermana rusza na podbój uniwersum DC

Długo oczekiwany pierwszy zwiastun Supergirl właśnie zadebiutował w sieci. DC Studios od kilku dni zapowiadało nadejście trailera, który jest już dostępny do oglądania. Możemy na nim zobaczyć główną bohaterkę, w którą wciela się Milly Alcock, a także jej tajemniczego sojusznika, czyli Lobo, w której to roli zobaczymy Jasona Momoę. Całość wygląda spójnie z Supermanem od Jamesa Gunna, mając jednak bardziej przygodowy charakter, który zbliżony jest do wczesnych produkcji Marvela. Zwiastun Supergirl zobaczycie poniżej.
Supergirl – pierwszy zwiastun
Gdy niespodziewany i bezwzględny przeciwnik uderza zbyt blisko domu, Kara Zor-El, czyli Supergirl, niechętnie łączy siły z nieoczekiwanym towarzyszem podczas epickiej, międzygwiezdnej wyprawy po zemstę i sprawiedliwość – czytamy w oficjalnym opisie.
