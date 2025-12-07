Co stanie się z uniwersum DC po przejęciu Warner Bros. przez Netflix? James Gunn stawia sprawę jasno

Wiemy już, że po długiej batalii Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery wraz ze wszystkimi aktywami studia. Decyzja już wywołuje napięcia w branży — szczególnie w Paramount, które uważa, że jego oferta była lepsza i zamierza to udowodnić. Tymczasem Netflix nie zwalnia tempa. Prezes firmy, Ted Sarandos, omawia kolejne kroki i sugeruje, że kinowe premiery WBD na razie pozostaną bez zmian.

Co stanie się z DC Studios pod władzą Netflix?

To dobra wiadomość dla Jamesa Gunna i Petera Safrana, którzy budują nowe DCU i mają w kalendarzu premiery już na 2026 rok. Według Bloomberga sami nie uczestniczyli w negocjacjach, ale przyszłość marki była jednym z najgorętszych tematów. Gunn podkreśla, że nowe władze nie zmieniają jego podejścia do uniwersum, a David Zaslav dodaje, że DC nie powinno być ograniczane wyłącznie do streamingu — część historii musi trafiać na duży ekran.