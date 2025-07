James Gunn potwierdza - ruszają prace nad nową Wonder Woman. Wybrano scenarzystkę

Szykuje się kolejny reboot w świecie DC.

DC Studios oficjalnie uruchamia realizację kolejnego dużego projektu. Choć jeszcze kilka miesięcy temu było to niepewne, dziś wiemy to już na 100 procent – nowa Wonder Woman powstaje, co potwierdził sam James Gunn, autor sukcesu nowego Supermana i współszef DC Studios. Wybrano nawet scenarzystkę projektu. Wonder Woman – wybrano scenarzystkę nowego filmu O tym, że film o Wonder Woman trafił na listę priorytetów, James Gunn wspominał już w czerwcu. Wówczas wydawało się jednak, że chodzi o zapowiadany wcześniej serial Paradise Lost, mający być amazońską opowieścią w duchu Gry o tron. Dziś losy tego serialu pozostają niejasne, za to uwaga twórców skupia się na wersji kinowej.

Gunn ogłosił właśnie, że nad scenariuszem pracuje Ana Nogueira – scenarzystka, która stworzyła już tekst do nadchodzącej Supergirl i rozwija film Teen Titans. Choć efektów jej pracy jeszcze nie widzieliśmy (premiera Supergirl dopiero przed nami), wszystko wskazuje na to, że współpraca z Gunnem układa się świetnie, skoro to właśnie jej powierzono projekt o tak dużym znaczeniu dla DC. Sam Gunn podkreśla jednak, że choć Wonder Woman jest jednym z najważniejszych tytułów w planach DC Studios, nie oznacza to pośpiechu. Produkcja ruszy dopiero wtedy, gdy scenariusz będzie gotowy i spełni wysokie oczekiwania twórców. Analogiczna sytuacja tyczyła się sytuacji sequela Batmana, którego scenariusz jest gotowy.

Nie obsadzamy też WW, ani nawet o tym nie rozmawiamy, dopóki scenariusz nie będzie gotowy. Przypomnijmy – Wonder Woman to jedna z najważniejszych postaci poprzedniego uniwersum DC. Film z 2017 roku, w którym w tytułową rolę wcieliła się Gal Gadot, zarobił ponad 822 miliony dolarów na całym świecie i był trzecim najbardziej dochodowym filmem DCEU. James Gunn resetuje jednak tę postać, tak jak zrobił to w przypadku Supermana. Tymczasem nowa era DC właśnie się rozpoczyna. Na ekranach amerykańskich kin króluje Superman – pierwszy film nowego uniwersum pod wodzą Jamesa Gunna. Widowisko już teraz stało się najbardziej kasową produkcją superbohaterską roku w USA.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.