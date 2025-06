To niewiarygone, ale... Batman 2 jest wciąż bez scenariusza. James Gunn: "Może wkrótce"

Fani Mrocznego Rycerza muszą uzbroić się w cierpliwość. Choć od zapowiedzi kontynuacji Batmana Matta Reevesa minęły prawie trzy lata, scenariusz wciąż nie został ukończony. Szef DC Studios James Gunn potwierdził, że prace nad tekstem trwają, a sam projekt pozostaje w rękach Reevesa, który nadal pełni funkcję scenarzysty i reżysera. Robert Pattinson ma ponownie wcielić się w tytułową rolę. Wszystko się niby zgadza, ale pod powierzchnią projektu dzieją się rzeczy, o których pewnie się nie dowiemy.

Batman 2 – scenariusz rodzi się w bólach

Z informacji podanych w marcu przez The Wrap wynikało, że Reeves przez ponad pół roku przesyłał fragmenty scenariusza. Jego pełna wersja miała trafić do Warner Bros. i DC Studios do amerykańskiego Dnia Pamięci (koniec maja). I co? I nic. Termin minął, a James Gunn zdradził niedawno w rozmowie z Entertainment Weekly, że scenariusz może trafić do niego „wkrótce”.