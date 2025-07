Aktorka z Rodu smoka jako Supergirl. Jest pierwszy plakat nowego widowiska DC

Tytułowa bohaterka maluje sprayem symbol Domu El – to nie jest już grzeczna kuzynka Supermana, jaką znaliśmy z poprzednich wcieleń. Plakat udostępnił w mediach społecznościowych sam Gunn, autor sukcesu Supermana , który odgrywa kluczową rolę w budowie nowego filmowego uniwersum DC. Nowa wersja Supergirl zapowiada się jako bardziej niepokorna, nieprzewidywalna i surowa – co może być powiewem świeżości dla marki, która w ostatnich latach szukała nowego kierunku.

Choć postać Supergirl przez lata pozostawała w cieniu swojego słynnego kuzyna, nowa ekranizacja od DC pod nadzorem Jamesa Gunna ma szansę zmienić ten stan rzeczy. Do sieci właśnie trafił pierwszy plakat filmu Supergirl: Woman of Tomorrow, który zaskakuje energią, stylem i mocnym, punkrockowym charakterem.

W roli głównej zobaczymy Milly Alcock, która zdobyła uznanie widzów jako młoda Rhaenyra w serialu Ród smoka. To właśnie jej występ w filmie Superman Jamesa Gunna przekonał wielu fanów do pomysłu solowej produkcji z Supergirl. Alcock objęła tę rolę po finałowym castingu z Meg Donnelly – i wiele wskazuje na to, że to był trafiony wybór. Jej charyzma i ekranowa prezencja mogą być kluczowe.

W obsadzie znaleźli się również Jason Momoa, David Krumholtz, Ruthye oraz Marye Knoll. DC podejmuje ryzyko – postać Supergirl nigdy nie miała silnej pozycji w popkulturze, a wcześniejsze próby, jak film z 1984 roku czy serial stacji CW, pozostawiły mieszane wrażenia. Czy uda się tym razem? Produkcja niedawno dobiegła końca, a premiera Supergirl zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.