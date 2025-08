Superman to ogromna porażka? Błyskawiczna premiera filmu na VOD

Tak szybkiej premiery Supermana w serwisach VOD chyba nikt się nie spodziewał. Zgodnie z przewidywaniami najnowszy film Jamesa Gunna nie stał się wielkim kinowym hitem i film do tej pory zarobił 510,8 miliona dolarów na całym świecie. To niezły wynik, ale biorąc pod uwagę, że była to pierwsza kinowa produkcja z nowego uniwersum DC, a do tego według nieoficjalnych źródeł miała kosztować nawet 363 miliony dolarów, chociaż oficjalnie mówi się o 225 mln dolarów, Warner Bros. może poczuć się rozczarowane. Firma zamierza więc odrobić straty szybką premierą nowego Człowieka ze stali na VOD.

Superman – film trafi do serwisów VOD już w połowie sierpnia?

Według najnowszych informacji Superman ma pojawić się w takich serwisach, jak iTunes i Prime Video już 15 sierpnia. Jeżeli te doniesienia się sprawdzą i nie jest to jakiś błąd, oznacza to, że od premiery kinowej, która miała miejsce 11 lipca, minie zaledwie 35 dni. Tak krótki okres ekskluzywności kinowej staje się coraz częstszym zjawiskiem w zmieniającym się krajobrazie filmowej dystrybucji, ale największe hity mogą liczyć na co najmniej 2-3 miesiące. Najwidoczniej Superman się do nich nie zalicza.