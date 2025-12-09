DC ujawniło zupełnie nowego przeciwnika Batmana

DC Comics oficjalnie zapowiada debiut nowego złoczyńcy, który już na początku 2026 roku stanie na drodze Mrocznego Rycerza. W Batman #5 pojawi się Lady Death Man – tajemnicza zabójczyni, nawiązująca do kultowego antagonisty Lorda Death Mana, lecz reinterpretująca jego dziedzictwo w zupełnie nowy sposób. To już drugi nowy wróg w krótkim czasie, po Minotaurze, który próbował przeorganizować przestępcze podziemie Gotham. Wygląda na to, że rok 2026 otworzy przed Batmanem zupełnie nowy rozdział. Przynajmniej w komiksie.

Lady Death Man – nowa antagonistka Batmana

Lady Death Man to mistrzyni szermierki z kanji „śmierć” wyrytym na twarzy. Jej nagłe pojawienie się w Gotham wiąże się z trwającym śledztwem Bruce’a Wayne’a dotyczącym potężnego artefaktu zwanego Koroną Burz. To właśnie ta sprawa sprowadza na Batmana gniew nowej przeciwniczki. Jednocześnie bohater będzie musiał zmierzyć się z gangiem motocyklowym 000 oraz ochronić dr Annikę Zeller – twórczynię Korony Burz, którą na cel bierze syndykat.