DC ujawniło zupełnie nowego przeciwnika Batmana

Jakub Piwoński
2025/12/09 12:40
To reinterpretacja inne, wcześniejszej postaci.

DC Comics oficjalnie zapowiada debiut nowego złoczyńcy, który już na początku 2026 roku stanie na drodze Mrocznego Rycerza. W Batman #5 pojawi się Lady Death Man – tajemnicza zabójczyni, nawiązująca do kultowego antagonisty Lorda Death Mana, lecz reinterpretująca jego dziedzictwo w zupełnie nowy sposób. To już drugi nowy wróg w krótkim czasie, po Minotaurze, który próbował przeorganizować przestępcze podziemie Gotham. Wygląda na to, że rok 2026 otworzy przed Batmanem zupełnie nowy rozdział. Przynajmniej w komiksie.

Lady Death Man – nowa antagonistka Batmana

Lady Death Man to mistrzyni szermierki z kanji „śmierć” wyrytym na twarzy. Jej nagłe pojawienie się w Gotham wiąże się z trwającym śledztwem Bruce’a Wayne’a dotyczącym potężnego artefaktu zwanego Koroną Burz. To właśnie ta sprawa sprowadza na Batmana gniew nowej przeciwniczki. Jednocześnie bohater będzie musiał zmierzyć się z gangiem motocyklowym 000 oraz ochronić dr Annikę Zeller – twórczynię Korony Burz, którą na cel bierze syndykat.

Lady Death Man nawiązuje do pojawiającego się od 1940 roku Lorda Death Mana – złoczyńcy znanego z pozorowania śmierci i zdolności do powrotu zza grobu. Postać zyskała na popularności dzięki japońskiej mandze Jiro Kuwaty oraz serii Batman Inc. Granta Morrisona. Choć nie wiadomo jeszcze, jak Lady Death Man wpisze się w ten mit, jej pseudonim sugeruje, że może łączyć ją z klasycznym antagonistą więcej, niż początkowo się wydaje. Premiera Batman #5 na rynku zagranicznym już 7 stycznia 2026 roku. Za scenariusz odpowiada Matt Fraction, rysunki przygotował Jorge Jiménez, a okładkę – Tomeu Morey.

Źródło:https://screenrant.com/batman-new-villain-lady-death-man-000-gang/

Tagi:

Popkultura
Batman
DC
DC Comics
superbohaterowie
złoczyńcy
przeciwnicy Batmana
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


