Wiedźmin 3 już wkrótce doczeka się kolejnego pudełkowego wydania

Jak mawia stare góralskie porzekadło – Wiedźminów nigdy dość! Ekipa CD Projekt RED zaprezentowała kolejne pudełkowe wydanie słynnej gry. Oczywiście ma to związek z premierą next-genowej aktualizacji.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – wersja pudełkowa na PlayStation 5 i Xbox Series S/X

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series S/X zadebiutuje na sklepowych półkach 26 stycznia. Oczywiście, w skład tego wydania wchodzą wszystkie dodatki do gry. Posiadacze tej edycji mogą liczyć również na dodatkowe elementy inspirowane serialem Netflixa.



Chętnie dowiemy się ile kopii gry Wiedźmin 3: Dziki Gon posiadacie w swoich kolekcjach. Dajcie znać, na której platformie najwygodniej poznaje Wam się losy Białego Wilka.



Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon jest obecnie dostępny na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z next-genowej wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).



To też dobre miejsce, by wspomnieć o innych informacjach dotyczących gry autorstwa CD Projekt RED. Najciekawsze linki znajdziecie poniżej.