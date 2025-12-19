DLC do Wiedźmina 3 już niedługo? Analityk podaje termin premiery mówiąc o przyszłości CD Projekt

Nowy, płatny dodatek do Wiedźmina 3 może zadebiutować już w maju 2026 roku – sugeruje raport analityka Noble Securities.

Choć gala The Game Awards 2025 minęła bez nowych zapowiedzi ze strony CD Projektu, temat potencjalnego dodatku do Wiedźmina 3 ponownie wrócił do dyskusji. Tym razem za sprawą analityka Noble Securities, który w aktualizacji raportu inwestycyjnego wskazał możliwą premierę nowego DLC już w pierwszej połowie 2026 roku. Wiedźmin 3 – możliwy powrót w 2026 roku Mateusz Chrzanowski z Noble Securities zakłada, że nowy płatny dodatek do Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu mógłby trafić na rynek w maju 2026 roku, przy szacowanym budżecie na poziomie 52 mln zł. Termin nie byłby przypadkowy – zbiegłby się z 10. rocznicą premiery dodatku Krew i Wino.

Według analityka taki ruch mógłby pełnić podwójną rolę: nie tylko przedłużyć życie jednej z najlepiej sprzedających się gier studia, ale także rozpocząć kampanię marketingową Wiedźmina 4. W raporcie pojawia się sugestia, że DLC mogłoby stanowić fabularny lub symboliczny pomost między trzecią a czwartą odsłoną serii. Raport Noble Securities porusza również temat kolejnych dużych projektów CD Projektu. Analitycy spodziewają się premiery Wiedźmina 4 w czwartym kwartale 2027 roku, co ma wynikać z potwierdzonego przez spółkę braku debiutu gry w 2026 roku. Szacowany budżet produkcyjny W4 ma sięgnąć nawet 1,4 mld zł, przy podobnej kwocie przeznaczonej na marketing.

GramTV przedstawia:

W dokumencie wspomniano także o Cyberpunku 2, którego premiera miałaby nastąpić pod koniec 2030 roku, potencjalnie z trybem wieloosobowym. Obecnie nad projektem pracuje około 135 osób, a priorytetem studia pozostaje nowa trylogia wiedźmińska. Pozostałe projekty – takie jak Sirius, Hadar czy remake Wiedźmina 1 – według analityków nie notują znaczących przełomów. Zespół Fool’s Theory miał zostać czasowo oddelegowany do wsparcia Wiedźmina 4, co może przesunąć premiery niektórych tytułów nawet na 2028–2032 rok. Jak podkreślają sami analitycy, wszystkie te informacje należy traktować jako szacunki i scenariusze inwestycyjne, a nie oficjalne zapowiedzi CD Projektu. Na dziś pewne jest jedynie to, że Wiedźmin 4 nie zadebiutuje w 2026 roku, a Cyberpunk 2 znajduje się w fazie właściwej produkcji.