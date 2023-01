Nadchodzi kolejna aktualizacja do next-genowego Wiedźmina 3

Wczytywanie ramki mediów.

Po cichu pracujemy nad tą aktualizacją do Wiedźmina 3 Next Gen i wygląda na to, że jesteśmy w fazie finalnej. Powinna zostać udostępniona już niedługo. Poinformujemy Was o tym, gdy tylko będziemy mogli. W międzyczasie bardzo dziękujemy Wam za cierpliwość!