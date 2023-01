Wiedźmin 3 otrzymał modyfikację poprawiającą optymalizację ray tracingu

Zgaduję, że wielu fanów wróciło do Wiedźmin 3: Dziki Gon, żeby sprawdzić zmiany, które zawitały do gry wraz z next-genową aktualizacją. Jeśli jednak Wasz sprzęt okazał się zbyt słaby, by skorzystać z wszystkich dobrodziejstw odświeżonej wersji, to przychodzimy z ciekawym rozwiązaniem.

Poprawa optymalizacji w Wiedźmin 3: Dziki Gon

Modyfikacja o nazwie Optimized Raytracing to projekt autorstwa użytkownika o nicku AliNT. Dzięki jego pracy możecie poprawić wydajność ray tracingu. Jak zapewnia sam autor, utraty w jakości oprawy są minimalne. Według przedstawionych danych po zainstalowaniu moda możecie liczyć nawet na 17 klatek więcej. Warto wspomnieć, że modyfikacja posiada dwa tryby: performance i quality.



Po więcej szczegółów oraz instrukcję instalacji odsyłamy Was na nexusmods.com. To też dobre miejsce, by wspomnieć o innym ciekawym projekcie. Next-genowej aktualizacji doczekał się mod Gervant First Person, który pozwala cieszyć się grą Wiedźmin 3: Dziki Gon w pierwszoosobowej perspektywie. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.



Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon jest obecnie dostępny na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z next-genowej wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).