Soulslike po niemal 5 latach trafia na rynek. The Relic: First Guardian w końcu ma datę premiery.

Ambitna produkcja inspirowana koreańskim folklorem zadebiutuje w maju 2026 roku.
Po niemal pięciu latach od zapowiedzi The Relic: First Guardian wreszcie doczekało się konkretnej daty premiery. Studio Project Cloud Games potwierdziło, że ich soulslike trafi na rynek 26 maja 2026 roku na PS5, Xbox Series X/S oraz PC.
The Relic: First Guardian – długi rozwój i ambitne założenia
Gra została po raz pierwszy ujawniona w lipcu 2021 roku i od tamtej pory wielokrotnie znikała z radarów graczy. Teraz, po serii opóźnień, twórcy pokazali nowy zwiastun i zapewniają, że projekt zbliża się do mety. The Relic: First Guardian to RPG akcji czerpiące inspiracje z koreańskich legend i folkloru, osadzone w fantastycznej krainie Arsiltus, rozdartej przez tajemniczą pustkę.
Gracz wciela się w tytułowego Strażnika, będącego ostatnią nadzieją kontynentu. Celem jest odnalezienie fragmentów potężnego reliktu, który został rozbity w niewyjaśnionych okolicznościach. Droga do tego celu prowadzi przez starcia z aż 70 bossami, zwanymi Brutalami.
GramTV przedstawia:
Rozgrywka opiera się na klasycznych fundamentach gatunku soulslike – zarządzaniu wytrzymałością, unikach i wymagających walkach – ale najnowsze materiały pokazują również system deflekcji inspirowany Sekiro: Shadows Die Twice. Każdy pokonany Brutal wzmacnia postać i poszerza jej arsenał, a eksploracja świata pozwala zdobywać nowe bronie i pancerze.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!