Zaloguj się lub Zarejestruj

Soulslike po niemal 5 latach trafia na rynek. The Relic: First Guardian w końcu ma datę premiery.

Mikołaj Berlik
2025/12/19 08:45
0
0

Ambitna produkcja inspirowana koreańskim folklorem zadebiutuje w maju 2026 roku.

Po niemal pięciu latach od zapowiedzi The Relic: First Guardian wreszcie doczekało się konkretnej daty premiery. Studio Project Cloud Games potwierdziło, że ich soulslike trafi na rynek 26 maja 2026 roku na PS5, Xbox Series X/S oraz PC.

The Relic: First Guardian
The Relic: First Guardian

The Relic: First Guardian – długi rozwój i ambitne założenia

Gra została po raz pierwszy ujawniona w lipcu 2021 roku i od tamtej pory wielokrotnie znikała z radarów graczy. Teraz, po serii opóźnień, twórcy pokazali nowy zwiastun i zapewniają, że projekt zbliża się do mety. The Relic: First Guardian to RPG akcji czerpiące inspiracje z koreańskich legend i folkloru, osadzone w fantastycznej krainie Arsiltus, rozdartej przez tajemniczą pustkę.

Gracz wciela się w tytułowego Strażnika, będącego ostatnią nadzieją kontynentu. Celem jest odnalezienie fragmentów potężnego reliktu, który został rozbity w niewyjaśnionych okolicznościach. Droga do tego celu prowadzi przez starcia z aż 70 bossami, zwanymi Brutalami.

GramTV przedstawia:

Rozgrywka opiera się na klasycznych fundamentach gatunku soulslike – zarządzaniu wytrzymałością, unikach i wymagających walkach – ale najnowsze materiały pokazują również system deflekcji inspirowany Sekiro: Shadows Die Twice. Każdy pokonany Brutal wzmacnia postać i poszerza jej arsenał, a eksploracja świata pozwala zdobywać nowe bronie i pancerze.

The Relic: First Guardian zmierza na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-relic-first-guardian-launches-on-may-26th-2026-nearly-5-years-after-its-announcement

Tagi:

News
data premiery
PC
zwiastun
PlayStation 5
soulslike
Xbox Series X
Xbox Series S
The Relic - The First Guardian
Project Cloud Games
The Relic: The First Guardian
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112