Soulslike po niemal 5 latach trafia na rynek. The Relic: First Guardian w końcu ma datę premiery.

Po niemal pięciu latach od zapowiedzi The Relic: First Guardian wreszcie doczekało się konkretnej daty premiery. Studio Project Cloud Games potwierdziło, że ich soulslike trafi na rynek 26 maja 2026 roku na PS5, Xbox Series X/S oraz PC.

The Relic: First Guardian – długi rozwój i ambitne założenia

Gra została po raz pierwszy ujawniona w lipcu 2021 roku i od tamtej pory wielokrotnie znikała z radarów graczy. Teraz, po serii opóźnień, twórcy pokazali nowy zwiastun i zapewniają, że projekt zbliża się do mety. The Relic: First Guardian to RPG akcji czerpiące inspiracje z koreańskich legend i folkloru, osadzone w fantastycznej krainie Arsiltus, rozdartej przez tajemniczą pustkę.