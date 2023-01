Wiedźmin 3, Cyberpunk 2077 i Elden Ring jako stare filmy akcji z lat 80. ubiegłego wieku

Premiera The Last of Us udowodniła, że da się zrobić świetną aktorską ekranizację gry. Dowodzą tego wyniki oglądalności serialu, które oficjalnie przedstawiło HBO. Jednak filmowe i serialowe adaptacje gier nie są niczym nowym i jeszcze w latach 90. XX wieku zaczęły powstawać produkcje, które miały być skierowane do fanów konkretnych tytułów. W ostatnich tygodniach popularny stał się trend na tworzenie za pomocą sztucznej inteligencji obrazów, które przedstawiają znane growe produkcje w formie starych filmów akcji sprzed czterdziestu lat.

Wiedźmin 3 jako akcyjniak z lat 80. XX wieku

Twórcy poniższych filmów wykorzystali narzędzie znane jako AI Midjourney, które stworzyło wizualizację filmów akcji lat 80. z takich gier, jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Cyberpunk 2077, Elden Ring, Fallout 3, Resident Evil 2, czy Crysis. Poniżej znajdziecie kilka wybranych filmów, zaś po więcej powinniście udać się na kanał Alternate Reality Films.