Henry Cavill w Wiedźmin 3: Dziki Gon. Niesamowicie wiarygodna modyfikacja

O istnieniu modyfikacji wprowadzającej postać Netflixowego Geralta do Wiedźmin 3: Dziki Gon z pewnością słyszeliście już wcześniej. Pojawiła się jednak nowa edycja moda, która dedykowana jest wersji next-genowej. Przygotujcie się na jeszcze bardziej realistyczny model Henry’ego Cavilla jako growego Białego Wilka.

Realistyczny model postaci Henry’ego Cavilla w Wiedźmin 3: Dziki Gon

Netflix Henry Cavill V6 Nextgen – tak zatytułowana została najnowsza wersja moda, który wprowadza postać aktora do gry. Dzięki poprawkom graficznym wprowadzonym wraz z aktualizacją next-genową modyfikacja nabiera na jakości. Na zaprezentowanych grafikach widać, jak dobrze wykonany został model postaci.



Po więcej szczegółów oraz dokładną instrukcję instalacji modyfikacji zapraszamy Was na nexusmods.com. Znajdziecie tam również galerię pełną grafik i zdjęć nadesłanych przez osoby, które miały już okazję przetestować moda.



Możliwość dodania postaci Henry’ego Cavilla z pewnością ucieszy fanów serialu Netflixa. Przypomnijmy, że brytyjski aktor zrezygnował z tej roli. W najnowszym sezonie serialu opowiadającego o przygodach Geralta zastąpi go Liam Hemsworth.