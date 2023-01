Wiedźmin 3 ponownie zachwyca w FPP. Mod dla next-genowej wersji już dostępny

Już w lutym informowaliśmy Was o modyfikacji Gervant First Person, która pozwala cieszyć się grą Wiedźmin 3: Dziki Gon w pierwszoosobowej perspektywie. Tymczasem okazuje się, że autor wspomnianego projektu postanowił zabrać się do pracy po premierze next-genowej wersji przygód Geralta z Rivii. Mod został już dostosowany do wymogów wspomnianego patcha, a produkcja CD Projekt RED ponownie zachwyca w trybie FPP.

Modyfikacja Gervant First Person została dostosowana do next-genowej wersji Wiedźmina 3 na PC

Moder posługujący się pseudonimem „Crthdr” podkreśla jednak, że nie wszystkie elementy produkcji działają jeszcze tak jak powinny. Gracze mogą bowiem natrafić m.in. na problemy związane z interakcją z obiektami. Ponadto tryb FPP nie jest dostępny w sekwencjach poświęconych Ciri, a cienie rzucane przez Geralta mogą nie działać prawidłowo, gdy włączymy ray tracing.



Opisane wyżej problemy z pewnością zostaną jednak wyeliminowane w najbliższych tygodniach. Tymczasem modyfikacja Gervant First Person w next-genowej wersji Wiedźmina 3 już teraz prezentuje się bardzo dobrze. Jeśli chcecie zapoznać się z przygodami Geralta z Rivii w trybie FPP, to niezbędne pliki znajdziecie pod tym adresem.



Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszych wrażeń z next-genowej wersji trzeciej odsłony przygód Geralta z Rivii od CD Projekt RED, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Wiedźmin 3: Dziki Gon – recenzja wersji next-genowej (PC).