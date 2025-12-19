Gears of War: E-Day ma być „najbardziej ambitną grą” w historii serii. Twórcy zabierają głos

Kilka dni temu pojawił się ważny komunikat ze strony The Coalition, potwierdzający termin premiery Gears of War: E-Day. Twórcy zapowiadają najbardziej ambitny projekt w historii serii Gears of War. Marka od niemal dwóch dekad stanowi jeden z najważniejszych filarów oferty Xbox.
Najbardziej ambitne Gears of War coraz bliżej
Na stronie Xbox pojawił się nowy artykuł z podsumowaniem roku. Jedną z osób, której wypowiedź została zawarta w tekście, był Mike Crump, szef The Coalition. Deweloper został zapytany o rzeczy, na które bardziej czeka w 2026 roku.
Przyszły rok będzie 20. rocznicą serii Gears of War i nie potrafimy wyobrazić sobie lepszego sposobu na świętowanie niż premiera Gears of War: E-Day. To nasza najbardziej ambitna gra do tej pory, stworzona od podstaw na silniku Unreal Engine 5 – tak, by zachowała ducha Gears, a jednocześnie oferowała zupełnie nowe doświadczenia. To powrót do korzeni, w którym Marcus i Dom po raz pierwszy stają twarzą w twarz z Locustami. To idealny punkt wejścia do uniwersum Gears i nie możemy się doczekać, by w przyszłym roku zdradzić więcej szczegółów.
Jak zaznaczył szef The Coalition, Gears of War: E-Day stanowić będzie „najbardziej ambitną grę do tej pory”. Mike Crump podziękował również w imieniu zespołu graczom.
W imieniu zespołu The Coalition oraz naszych studiów partnerskich Sumo i Disbelief chcielibyśmy podziękować za wspólną zabawę. Niezależnie od tego, czy jesteście z nami od 2006 roku, czy po raz pierwszy sięgnęliście po Lancera w tym roku – na nowej platformie – jesteście częścią rodziny Gears. Dziękujemy, że spędzacie z nami swój czas.
GramTV przedstawia:
Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Gears of War: E-Day powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jak już wspominaliśmy, produkcja ukaże się na rynku w przyszłym roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!