Gears of War: E-Day ma być „najbardziej ambitną grą” w historii serii. Twórcy zabierają głos

Kilka dni temu pojawił się ważny komunikat ze strony The Coalition, potwierdzający termin premiery Gears of War: E-Day. Twórcy zapowiadają najbardziej ambitny projekt w historii serii Gears of War. Marka od niemal dwóch dekad stanowi jeden z najważniejszych filarów oferty Xbox.

Najbardziej ambitne Gears of War coraz bliżej

Na stronie Xbox pojawił się nowy artykuł z podsumowaniem roku. Jedną z osób, której wypowiedź została zawarta w tekście, był Mike Crump, szef The Coalition. Deweloper został zapytany o rzeczy, na które bardziej czeka w 2026 roku.