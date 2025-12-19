Zaloguj się lub Zarejestruj

Gears of War: E-Day ma być „najbardziej ambitną grą” w historii serii. Twórcy zabierają głos

Patrycja Pietrowska
2025/12/19 08:00
0
0

Twórcy Gears of War celują najwyżej.

Kilka dni temu pojawił się ważny komunikat ze strony The Coalition, potwierdzający termin premiery Gears of War: E-Day. Twórcy zapowiadają najbardziej ambitny projekt w historii serii Gears of War. Marka od niemal dwóch dekad stanowi jeden z najważniejszych filarów oferty Xbox.

Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Najbardziej ambitne Gears of War coraz bliżej

Na stronie Xbox pojawił się nowy artykuł z podsumowaniem roku. Jedną z osób, której wypowiedź została zawarta w tekście, był Mike Crump, szef The Coalition. Deweloper został zapytany o rzeczy, na które bardziej czeka w 2026 roku.

Przyszły rok będzie 20. rocznicą serii Gears of War i nie potrafimy wyobrazić sobie lepszego sposobu na świętowanie niż premiera Gears of War: E-Day. To nasza najbardziej ambitna gra do tej pory, stworzona od podstaw na silniku Unreal Engine 5 – tak, by zachowała ducha Gears, a jednocześnie oferowała zupełnie nowe doświadczenia. To powrót do korzeni, w którym Marcus i Dom po raz pierwszy stają twarzą w twarz z Locustami. To idealny punkt wejścia do uniwersum Gears i nie możemy się doczekać, by w przyszłym roku zdradzić więcej szczegółów.

Jak zaznaczył szef The Coalition, Gears of War: E-Day stanowić będzie „najbardziej ambitną grę do tej pory”. Mike Crump podziękował również w imieniu zespołu graczom.

W imieniu zespołu The Coalition oraz naszych studiów partnerskich Sumo i Disbelief chcielibyśmy podziękować za wspólną zabawę. Niezależnie od tego, czy jesteście z nami od 2006 roku, czy po raz pierwszy sięgnęliście po Lancera w tym roku – na nowej platformie – jesteście częścią rodziny Gears. Dziękujemy, że spędzacie z nami swój czas.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Gears of War: E-Day powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Jak już wspominaliśmy, produkcja ukaże się na rynku w przyszłym roku.

Źródło:https://insider-gaming.com/gears-of-war-e-day-developers-most-ambitious-game-2025/

Tagi:

News
Gears of War
The Coalition
Xbox
Mike Crump
Xbox Series X
Xbox Series S
Gears of War: E-Day
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

