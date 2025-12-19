Świetnie oceniany RPG w stylu soulslike już niedługo otrzyma pierwsze DLC

Mało znane RPG akcji AI Limit przygotowuje się do premiery pierwszego dodatku.
AI Limit, wydane w marcu 2025 roku RPG akcji od chińskiego studia Sense Games, przygotowuje się do debiutu pierwszego dodatku. Produkcja, która łączy estetykę science fiction z dynamiczną walką znaną z japońskich slasherów, przeszła na Zachodzie niemal bez echa, ale gracze, którzy po nią sięgnęli, wystawili jej na Steamie bardzo pozytywne oceny.
AI Limit – pierwsze DLC skoncentrowane na walce
Jak informują zagraniczne serwisy, pierwszy dodatek roboczo zatytułowany Eirene’s Furnace of War ma zadebiutować „wkrótce”. Rozszerzenie skupi się wyłącznie na rozgrywce, wprowadzając nowy obszar z elementami losowo generowanymi, wcześniej niewidzianych przeciwników oraz dwóch nowych bossów. Twórcy planują również odświeżyć już znane starcia — część bossów otrzyma nowe wzorce ataków, a walki z nimi powrócą w formie rewanżów, co może sugerować tryb boss rush.
Planowane są dwie aktualizacje DLC: DLC1 i DLC2. DLC1 to „Eirene's Furnace of War” i skupia się na walce, natomiast DLC2, które obecnie nie ma jeszcze nazwy, będzie poświęcone nowym historiom, obszarom i postaciom.
DLC1 będzie zawierało nowy obszar o znacznie odmiennej strukturze i losowych elementach. Być może będzie to rodzaj losowego lochu? W artykule znajduje się jego zdjęcie.
DLC1 zawiera kilku nowych przeciwników i dwóch nowych bossów, z których jeden był prawdopodobnie ostatnim bossem w wersji demo z poprzedniego artykułu. W artykule znajduje się kilka grafik przedstawiających bossa.
Niektórzy istniejący bossowie mogą zostać zaktualizowani o nowe wzorce ataku?
DLC1 wprowadzi rewanż z bossami i „kolejne bitwy z bossami”, co, jak sądzę, jest trybem boss rush.
DLC1 wprowadzi nowe umiejętności i być może inny system postępów? Tłumaczenie maszynowe jest tutaj nieco niedokładne.
Obszar wprowadzony w DLC1 będzie „odskocznią” do zawartości DLC2, które jest obecnie w fazie rozwoju.
Uzupełnieniem dodatku będą nowe umiejętności oraz zmiany w systemie rozwoju postaci, co ma zwiększyć głębię i regrywalność endgame’u.
Drugie DLC do AI Limit pozostaje na razie bez tytułu i daty premiery. Wiadomo jednak, że skupi się na fabule, doda nowe postacie oraz otworzy kolejne lokacje, rozszerzając uniwersum gry.
