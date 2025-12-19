Świetnie oceniany RPG w stylu soulslike już niedługo otrzyma pierwsze DLC

AI Limit, wydane w marcu 2025 roku RPG akcji od chińskiego studia Sense Games, przygotowuje się do debiutu pierwszego dodatku. Produkcja, która łączy estetykę science fiction z dynamiczną walką znaną z japońskich slasherów, przeszła na Zachodzie niemal bez echa, ale gracze, którzy po nią sięgnęli, wystawili jej na Steamie bardzo pozytywne oceny.

AI Limit – pierwsze DLC skoncentrowane na walce

Jak informują zagraniczne serwisy, pierwszy dodatek roboczo zatytułowany Eirene’s Furnace of War ma zadebiutować „wkrótce”. Rozszerzenie skupi się wyłącznie na rozgrywce, wprowadzając nowy obszar z elementami losowo generowanymi, wcześniej niewidzianych przeciwników oraz dwóch nowych bossów. Twórcy planują również odświeżyć już znane starcia — część bossów otrzyma nowe wzorce ataków, a walki z nimi powrócą w formie rewanżów, co może sugerować tryb boss rush.