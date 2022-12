Wiedźmin 3: Dziki Gon - recenzja wersji next-genowej (PC)

Owszem, sprawdziłem również inne ustawienia. Odblokowałem framerate przy zachowaniu wyżej wymienionej konfiguracji, niemniej wówczas Wiedźmin 3: Dziki Gon działał ze zmienną liczbą FPS-ów. A to było ponad 50, kiedy na Moczarach nic się nie działo, a to 30 z mniejszym lub większym hakiem, spacerując po Novigradzie, innym razem w trakcie walki również gra nie działała z zadowalającą (czytaj: zbliżającą się bardziej do 60, a nie 30 klatek) prędkością, więc koniec końców po tym, jak zachwyciłem się ray-tracingiem i generalnie tym, ile czasu CD Projekt RED poświęcił na dodanie tej funkcji, wróciłem do ustawień Uber+ (DirectX 12, wyłączony ray-tracing), gdzie mogłem cieszyć się średnio 90 FPS-ami. Średnio, bo oczywiście poza miastem gra działała płynniej, natomiast w mieście klatek było nieco mniej, ale wciąż powyżej 60, więc można mówić o bardzo komfortowej rozgrywce.

Bo to jeszcze nie koniec!

Wydawać by się mogło, że osoby, które nie są zainteresowane czy też zwyczajnie nie mogą sobie pozwolić na ujrzenie Dzikiego Gonu w pełnej krasie za sprawą opisywanej aktualizacji, nie mają czego szukać w Wiedźminie 3, skoro ukończyli już przygody Geralta z Rivii (i to zapewne niejednokrotnie). Otóż nic bardziej mylnego, bo CD Projekt RED zadbał o szereg mniejszych lub większych zmian czy nowości, które skutecznie powinny zachęcić wszystkich miłośników tego RPG-a akcji do powrotu. Zwłaszcza, że na zainteresowanych czeka zupełnie nowe zadanie fabularne W cieniu Wiecznego ognia, którego ukończenie zajmie kilkadziesiąt minut. To w pełni udźwiękowiony (Jacek Rozenek powrócił do roli Geralta!), wzbogacony o liczne przerywniki filmowe quest z kilkoma zakończeniami do wyboru. Na końcu zadania czeka oczywiście nagroda - zapomniany rynsztunek szkoły wilka inspirowany strojem znanym z serialu Wiedźmin, który można obejrzeć na Netflixie.

Jedyne, co tak naprawdę chciałbym powiedzieć na temat wspomnianego zadania, to to, że CD Projekt RED wciąż to ma, osoby które odpowiadają za questy w firmie utrzymali poziom najlepszych questów znanych czy to z podstawowego Wiedźmina 3, czy też dodatków, oferując krótką, ale zapadającą w pamięć przygodę. To dobry prognostyk przed tym, co czeka nas w przyszłości - dla przypomnienia firma pracuje już nad nową trylogią, w produkcji znajduje się także remake Wiedźmina z 2007 roku.