W Strażnikach Galaktyki 3 pożegnamy nie tylko Draxa. Która jeszcze postać zakończy swoją przygodę?

Nie jest żadną tajemnicą, że Strażnicy Galaktyki 3 zamkną pewien rozdział w historii kosmicznej grupy. James Gunn już jakiś czas temu zapowiedział, że po wydarzeniach z jego nadchodzącego filmu w uniwersum Marvela prawdopodobnie powstanie nowa drużyna Strażników Galaktyki. Wiemy, że z serią rozstanie się Dave Bautista, który wciela się w Draxa. Również James Gunn nie będzie mógł dalej współpracować z Marvelem, a to przez objęcie funkcji prezesa DC Studios , z którym podpisał kontrakt na wyłączność. Okazuje się, że widzowie będą musieli pożegnać się nie tylko z Draxem, ale również Gamorą.

Zoe Saldana pożegna się z rolą Gamory po Strażnikach Galaktyki 3

W najnowszym wywiadzie dla Entertainment Weekly Zoe Saldana opowiedziała o pracach nad filmem i przyznała, że Strażnicy Galaktyki 3 będą również ostatnią produkcją, w której zobaczymy Gamorę.

[Filmowanie] zaczęło się na samym początku gorzko, ponieważ spodziewasz się końca tej przygody, ale jestem po prostu szczęśliwa, że ​​po raz kolejny mogłam pracować z tymi wspaniałymi ludźmi. Wszyscy przeszliśmy pewnego rodzaju drogę, zarówno ja, jak i reżyser i obsada, której byłam świadkiem. Po prostu czułam się za to wszystko wdzięczna. Muszę przyznać, że to było bardzo słodkie pożegnanie.

Strażnicy Galaktyki 3 nie będą jedynym występem Zoe Saldany jako Gamory. Aktorkę zobaczymy również w The Guardians of the Galaxy Holiday Special, czyli specjalnym programie na Disney+, który zadebiutuje pod koniec bieżącego miesiąca. Krótkometrażowy film niedawno otrzymał pierwszy zwiastun, który prezentuje szaloną świąteczną przygodę Star-Lorda i jego drużyny.