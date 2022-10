DC Comics znalazło swojego Kevina Feige’a. To James Gunn!

DC ma jedne z najbardziej rozrywkowych, potężnych i kultowych postaci na świecie i jestem podekscytowany tym, że wyjątkowe i uzupełniające się talenty Jamesa i Petera dołączają do naszego światowej klasy zespołu i rozpoczną nadzorowanie kreatywnego kierunku legendarnego DC Universe. Ich dziesiątki lat doświadczenia w tworzeniu filmów, bliskie więzi z kreatywną społecznością i udokumentowane osiągnięcia fanów superbohaterów na całym świecie sprawiają, że mają wyjątkowe kwalifikacje do opracowania długoterminowej strategii w filmach, serialach i animacji, a także wprowadzenia tej kultowej franczyzy na kolejny poziom kreatywnego opowiadania historii – powiedział David Zaslav w oświadczeniu.

James Gunn przez lata współpracował z Marvelem nad serią Strażnicy Galaktyki, jednak reżyser poróżniał się ze studiem, gdy został nagle zwolniony z powodu postów na Twitterze o niewłaściwej treści sprzed kilku lat. Reżyser związał się z DC Comics, dla którego nakręcił Legion samobójców: The Suicide Squad oraz serial Peacemaker. Gunn zdecydował się powrócić do Marvela, aby nakręcić trzecią część Strażników Galaktyki oraz specjalny program The Guardians of the Galaxy Holiday Special, którego zwiastun pojawił się kilka godzin temu.

Peter Safran to producent z 25-letnim doświadczeniem. Przez lata pracował nad takimi produkcjami, jak komediami Straszny film, Totalny kataklizm, czy Poznaj moich Spartan, aby w 2013 roku dołączyć do uniwersum Obecności. Wyprodukował również kilka ostatnich filmów DC Comics, w tym Aquaman, Shazam i Legion samobójców: The Suicide Squad.

