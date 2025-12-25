Zaloguj się lub Zarejestruj

Filmowy Peaky Blinders zmierza na wielki ekran. Zobacz zwiastun hitu Netflixa

Jakub Piwoński
2025/12/25 12:00
0
0

Nim trafi na Netflix, film pojawi się w kinach.

O tym, że nadchodzi filmowa wersja popularnego serialu informowaliśmy już jakiś czas temu. Potwierdziło się, że film osadzony w świecie Peaky Blinders trafi także na duży ekran. Netflix potwierdził, że produkcja Stevena Knighta otrzyma kinową dystrybucję, co w przypadku tytułów platformy wciąż pozostaje rzadkością. Oficjalny tytuł filmu brzmi Peaky Blinders: Nieśmiertelny, a jego premiera w kinach zaplanowana jest na 6 marca 2026 roku. Dwa tygodnie później, 20 marca 2026, film zadebiutuje w ofercie Netflixa.

Peaky Bliders

Peaky Bliders

Peaky Blinders: Nieśmiertelny – zobacz zwiastun

W głównej roli ponownie zobaczymy Cilliana Murphy’ego, który wraca jako Thomas Shelby. W obsadzie znaleźli się także Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham oraz Rebecca Ferguson. Za reżyserię odpowiada Tom Harper, wcześniej związany z serialem – wyreżyserował drugą część pierwszego sezonu Peaky Blinders. Akcja filmu rozgrywa się w 1919 roku, w realiach powojennej Wielkiej Brytanii, podobnie jak w serialowym pierwowzorze.

Steven Knight przyznał w rozmowie z serwisem The Playlist, że widział już wczesną wersję filmu i określił ją jako „oszałamiająco dobrą”, choć zaznaczył, że to opinia twórcy o własnym dziele. Autor serialu, który obecnie pracuje nad scenariuszem nowego Bonda, wielokrotnie podkreślał, że zależało mu, aby historia Peaky Blinders mogła zostać przeżyta wspólnie na sali kinowej — i wszystko wskazuje na to, że to życzenie zostanie spełnione.

Popkultura
trailer
film
Netflix
Peaky Blinders
