Czarna Pantera 2 z pierwszymi opiniami. Marvel dawno nie dostał takich pochwał

Opinie są bardzo pozytywne, nazywając Czarną Panterę: Wakanda w moim sercu najlepszym filmem Marvela od kilku lat. Padają takie określenia, jak „wielki hit”, czy „najbardziej wzruszająca opowieść” superbohaterska w historii. Film jest ogromnym blockbusterem, którego monumentalność została jeszcze bardziej podkręcona względem pierwszej części. Praktycznie ciężko znaleźć jest opinie, w której byłaby zawarta jakakolwiek krytyka. Poniżej znajdziecie kilka wybranych opinii

#BlackPantherWakandaForever to piękny hołd dla Chadwicka Bosemana. Oszałamiająca wizualnie, z Angelą Bassett dowodzącą każdą sceną, w której się pojawia. „Lift Me Up” Rihanny wielu osobom się spodoba. Kolejna świetna scena po napisach, która naprawdę przyprawia o zawrót głowy. Nie wiem czy to film na Oscary – Clayton Davis z Variety.