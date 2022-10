Wyciekł zwiastun The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Jest też data premiery

Radosław Krajewski

Film zbliża się wielkimi krokami na platformę Disney+.

Dopiero co otrzymaliśmy pierwszy zwiastun Ant-Man i Osa: Kwantomania, a do sieci trafił kolejny trailer nadchodzącej produkcji Marvela. Tym razem jednak studio nie przypilnowało zapowiedzi swojego programu specjalnego i zwiastun The Guardians of the Galaxy Holiday Special wyciekł do sieci. Trwająca ponad minutę zapowiedź prezentuje świąteczną przygodę Strażników Galaktyki. Na zwiastunie nie brakuje charakterystycznego dla serii humoru. Materiał zobaczycie poniżej.

Krótkometrażowy film został napisany i wyreżyserowany przez Jamesa Gunna. W The Guardians of the Galaxy Holiday Special powrócą: Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff as Mantis: A member of the Guardians with empathic powers, Sean Gunn. Nową postacią jest Kevin Bacon, jeden z ulubionych ziemskich aktorów Star-Lorda, który gra samego siebie.

