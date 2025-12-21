Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiemy kto zagra głównego atagonistę w filmie Superman 2. To zaskakujący wybór

Jakub Piwoński
2025/12/21 17:00
0
0

Wytypowano aktora, który skonfrontuje się z Supermanem w kontynuacji hitu Warner Bros.

Deadline potwierdził, że niemiecki aktor Lars Eidinger wcieli się w Brainiaca w nadchodzącym filmie Jamesa Gunna Superman 2. Postać będzie głównym złoczyńcą produkcji, a dla samego Brainiaca będzie to debiut aktorski – w żadnym z około dziesięciu hollywoodzkich filmów o Supermanie od 1978 roku nie pojawił się wcześniej.

Lars Eidinger
Lars Eidinger

Niemiecki aktor wcieli się w przeciwnika Supermana

Eidinger jest znany z ról w filmach artystycznych i serialach, m.in. w Sils Maria, Personal Shopper i Irma Vep, a także w produkcjach Netflixa, takich jak Biały szum i Jay Kelly w reżyserii Noaha Baumbacha. Fani komiksów pamiętają, że Brainiac był bliski pojawienia się w pierwszym filmie Gunna, zanim reżyser zdecydował odłożyć postać, prawdopodobnie po to, by mogła zająć centralne miejsce w kolejnym projekcie. Gunn zasugerował, że w filmie „Lex Luthor i Superman” będą zmuszeni do sojuszu przeciwko „znacznie większemu zagrożeniu”, i będzie nim Brainiac.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Brainiac to jeden z najwierniejszych przeciwników Supermana, przedstawiany na przestrzeni dekad jako obcy władca, zbuntowana sztuczna inteligencja, a ostatnio jako dzieło samego Jor-Ela – swego rodzaju mroczny brat Kal-Ela. Superman, któy miał premierę w lipcu 2025, zdobył dobre recenzje (83% na Rotten Tomatoes) i zarobił 354 mln dolarów w USA oraz 615 mln na świecie – ale jego sukces kasowy nie jest tak oczywisty. Warner Bros. planuje rozpoczęcie zdjęć w kwietniu 2026 roku, a premiera filmu zaplanowana jest na 9 lipca 2027 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/20/lars-eidinger-to-play-brainiac-in-james-gunns-superman-man-of-tomorrow

Tagi:

Popkultura
Superman
James Gunn
Superman: Man of Tomorrow
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


