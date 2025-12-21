Wiemy kto zagra głównego atagonistę w filmie Superman 2. To zaskakujący wybór

Deadline potwierdził, że niemiecki aktor Lars Eidinger wcieli się w Brainiaca w nadchodzącym filmie Jamesa Gunna Superman 2. Postać będzie głównym złoczyńcą produkcji, a dla samego Brainiaca będzie to debiut aktorski – w żadnym z około dziesięciu hollywoodzkich filmów o Supermanie od 1978 roku nie pojawił się wcześniej.

Niemiecki aktor wcieli się w przeciwnika Supermana

Eidinger jest znany z ról w filmach artystycznych i serialach, m.in. w Sils Maria, Personal Shopper i Irma Vep, a także w produkcjach Netflixa, takich jak Biały szum i Jay Kelly w reżyserii Noaha Baumbacha. Fani komiksów pamiętają, że Brainiac był bliski pojawienia się w pierwszym filmie Gunna, zanim reżyser zdecydował odłożyć postać, prawdopodobnie po to, by mogła zająć centralne miejsce w kolejnym projekcie. Gunn zasugerował, że w filmie „Lex Luthor i Superman” będą zmuszeni do sojuszu przeciwko „znacznie większemu zagrożeniu”, i będzie nim Brainiac.