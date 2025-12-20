Avatar: Ogień i popiół – recenzja filmu. Dodatek do drugiej części

Pierwotny plan zakładał, że kolejne części Avatara będą trafiać do kin co dwa lata, ale najwyraźniej James Cameron przecenił możliwości speców od efektów specjalnych, którzy muszą wykonać i dopracować w najmniejszych szczegółach każdą pojedynczą klatkę w kolejnych odsłonach Avatara. Praktyczna praca na planie to jedynie niewielka część całej produkcji tych filmów, a stworzenie cyfrowego świata to zadanie niesamowicie trudne, nawet gdy większość elementów ma się już gotowych. Dlatego też nie po dwóch, ale po trzech latach od Istoty wody na dużym ekranie debiutuje Avatar: Ogień i popiół, czyli ostatni film z serii przed szykowanym kilkunastoletnim przeskokiem czasowym. Można było więc oczekiwać ogromnej bitwy, emocjonujących zwrotów akcji i ponownych wzruszających rozstań z niektórymi bohaterami, a wszystko to przy zupełnie nowych elementach świata, w tym kolejnym klanie Na’vi. Wszystko to zapowiadało się chyba zbyt pięknie, aby było prawdziwe i trzecia część zdecydowanie nie potrafi unieść tego ciężaru. Zamiast tego James Cameron samoświadomie stworzył Istotę wody 2.5, dodatek do drugiej części, który jako osobny film nie sprawdza się najlepiej, ale jako bezpośrednia kontynuacja daje fanom wszystko to, za co pokochali poprzednie dwie odsłony.

Ogień i popiół rozpoczyna się niedługo po zakończeniu drugiej części. Neytiri (Zoe Saldaña) przeżywa żałobę po zmarłym synu, zaś Jake Sully (Sam Worthington) nie mogąc pogodzić się z odejściem swojego najstarszego dziecka, wini za wszystko Lo'aka (Britain Dalton). Jake coraz bardziej oddala się od dzieci, gdy wraz z żoną postanawiają odesłać Spidera (Jack Champion) do ludzi, gdy ten prawie umiera, przez brak tlenu w swojej masce. Wszyscy wspólnie wybierają się do dawnej kryjówki dzięki Wietrznym Handlarzom, nomadom podróżującym na swoich latających statkach. Wyprawa zostaje przerwana przez Mangkwan, ludzi popiołu i ich przywódczynię Varang (Oona Chaplin). Ostatecznie rodzina Sullych zostaje rozdzielona i Jake, Neytiri i ich dzieci muszą znów walczyć o życie. Ściga ich również Miles Quaritch (Stephen Lang), który nie poprzestał tropienia swojego dawnego kompana. Niedługo później ze Spiderem dzieją się dziwne rzeczy, a Varang i Quaritch zawiązują osobliwy sojusz, przez który wojska RDA zyskują nieoczekiwanego sojusznika w walce z pozostałymi Na’vi.

Gdy Istota wody była niejako nowym otwarciem dla serii, która w krótkim prologu wyjaśniała, co działo się z bohaterami przez ostatnie kilkanaście lat, tak Ogień i popiół nie pozostawia żadnych złudzeń, ze to bezpośrednia kontynuacja poprzedniego filmu, a może nawet jego drugi rozdział. Chociaż James Cameron w trzeciej odsłonie wprowadza wiele elementów do tego świata, to nadal najbardziej zafascynowany jest wodą, a co za tym idzie klanem Metkayina. Do tego stopnia, że nawet powtarza niektóre motywy, czy poszczególne sceny z poprzedniej części. Widzowie, którzy nie polubili się z Istotą wody, nie mają czego tu szukać, gdyż powielone są tu te same wątki i tematy, nie tylko związane z więzami między członkami rodziny Sullych, ale także więzią z Eywą, obroną swojego ludu, czy też Tulkunami, które stanowiłyby ogromną pomoc w walce z najeźdźcą z nieba, gdyby tylko nie ich kodeks, zabraniający zabijania. Film od początku do końca sprawia wrażenie, że James Cameron nie zamierzał tworzyć zupełnie nowej odsłony, skupionej na klanie Mangkwan, ale lekko zrebootować Istotę wody, a jednocześnie rozwinąć wątki rozpoczęte w tamtym filmie. O dziwo, to wszystko się ze sobą klei, ale powtórzę to po raz kolejny, ten film powstał już wyłącznie dla fanów Avatara i reszcie nie ma szans się spodobać.

Na długo przed premierą, gdy jeszcze nie dostaliśmy nawet pierwszego zwiastuna, James Cameron i pozostali twórcy często odkrywali przed nami nowe elementy, które znajdą się w Ogniu i popiele, czyli wspomnianych wcześniej Wietrznych Handlarzy i Mangkwan. Niestety film zupełnie nie wykorzystuje ich potencjału. Druga część pokazała, w jaki sposób powinno się prezentować nowości, które rozbudowują bogaty świat Pandory, jak zrobiono to z Metkayina. Tyle samo uwagi i cierpliwości nie otrzymają żadne nowe frakcje. Wietrzni Handlarze pojawiają się nagle i otrzymujemy zaledwie jedno zdanie ich opisu, a film w żadnym stopniu nie skupia się na ich kulturze, czy życiu, podczas podróży Sullych, cały czas poświęcając na rozwój wątków Jake’a, Lo’aka, czy Kiri. Jeszcze więcej żalu do Camerona mam z klanem Varang, który żyje u podnóża wulkanu. Również nie poznajemy ich zwyczajów i tradycji, a cała ich historia została zamknięta w kilku krótkich dialogach. Na domiar złego to klan anonimowych Na’vi, którzy są lojalnie wpatrzeni w swoją przywódczynię, przez co nie poznajemy nawet imienia żadnego z pozostałych przedstawicieli Mangkwan. Można się również przyczepić do ich liczebności, gdyż w ostatecznej bitwie trochę ich jest, ale sama wioska wydaje się zbyt mała, aby pomieściła tyle osób.

Po części jednak rozumiem, dlaczego Cameron wolał skupić się wyłącznie na Varang, która jest genialną postać. To jedna z najlepszych antagonistów ostatnich lat – nie dlatego, że jest tak dobrze napisana, gdyż jej historia i motywacje nie stanowią niczego, czego byśmy już nie znali, ale przede wszystkim ze względu na jej zachowanie i grę aktorską Oony Chaplin, która tworzy niesamowicie wyrazistą postać. To dzikuska w typie szamanki, której nie można odmówić charakteru, a przy tym jest brutalna i władczo hipnotyzująca. Świetnie wypadają jej wspólne sceny z Quaritchem, którego od początku wyraźnie ciągnie do Varang. Nawet doświadczony żołnierz jest pod wrażeniem jej siły, umiejętności i potrzeby siania chaosu, a na ich wspólnej relacji zyskują obie postacie. Tylko właśnie, antagonistka ma w sobie na tyle dużo charyzmy, że chciałoby się jej więcej na ekranie, niestety musi dzielić czas ekranowy z tak wieloma innymi postaciami, że w zasadzie jej rola ogranicza się do pobocznej przeciwniczki.

Ogień kontra woda

Bardzo liczyłem, że jej wątek rozwinie się dzięki Neytiri, która pogrążona w żałobie, pragnie śmierci Spidera, a przy tym ma wiele wewnętrznych rozterek co do swojej rodziny. Cameron nadaje jej ciekawy konflikt, który pozwala nieco inaczej spojrzeć na tę bohaterkę – nie jako jedną z Na’vi, ale zupełnie obcą osobę, niemniej obcą od samego Jake’a, Kiri, czy Spidera, co jeszcze bardziej umacnia więź między tymi postaciami, choć początkowo Neytiri nie zdaje sobie z tego sprawy. Wracając jednak do jej walki z Varang, ewidentnie reżyser zapowiada wielki pojedynek między nimi, ale koniec końców tutaj również nie wykorzystano potencjału. Pierwsze skrzypce cały czas odgrywa walka Jake’a z Quaritchem, a Neytiri i Varang zostają zepchnięte na dalszy plan. Tym bardziej szkoda, że Neytiri, napędza swoim gniewem i żałobą, mogłaby stać się równie dzika i nieprzewidywalna co jej przeciwniczka z Mangkwan, co z kolei mogłoby doprowadzić do pogorszenia jej relacji z Jake’iem, czy nawet dziećmi. Najwyraźniej Cameronowi zabrakło na to wszystko czasu i może pięcio- lub sześciogodzinna wersja reżyserska rozwiązałaby te problemy.