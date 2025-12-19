Nowe Gwiezdne wojny nakręcone. Kolejne zdjęcie z planu filmu

Zakończono prace na planie Star Wars: Starfighter. Reżyser Shawn Levy oficjalnie ogłosił na Instagramie , że jego najnowszy film wszedł w fazę postprodukcji, a uczcił to nowym zdjęciem zza kulis. Starfighter to drugi pełnometrażowy projekt kinowy osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen, który powstaje po zamknięciu Sagi Skywalkerów.

Część fanów zwróciła uwagę na stosunkowo krótkie tempo realizacji filmu. Produkcja ruszyła w sierpniu 2025 roku, a zdjęcia zakończyły się po około czterech miesiącach. Niedawno potwierdził to także Matt Smith, który w filmie wciela się w jednego z antagonistów.

Aktor znany między innymi z serialu Doctor Who pojawił się w programie typu talk show, promując nową produkcję The Death of Bunny Munro. Prowadzący szybko zauważyli jego charakterystyczną fryzurę, z krótko wygolonymi bokami i wyraźnie zaznaczoną grzywką.