Nowe Gwiezdne wojny nakręcone. Kolejne zdjęcie z planu filmu

Radosław Krajewski
2025/12/19 11:10
Kolejny kinowy film z Gwiezdnych wojen wszedł w fazę postprodukcji.

Zakończono prace na planie Star Wars: Starfighter. Reżyser Shawn Levy oficjalnie ogłosił na Instagramie, że jego najnowszy film wszedł w fazę postprodukcji, a uczcił to nowym zdjęciem zza kulis. Starfighter to drugi pełnometrażowy projekt kinowy osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen, który powstaje po zamknięciu Sagi Skywalkerów.

To koniec zdjęć. Wchodzimy w postprodukcję Starfightera jak… - napisał Levy.

Część fanów zwróciła uwagę na stosunkowo krótkie tempo realizacji filmu. Produkcja ruszyła w sierpniu 2025 roku, a zdjęcia zakończyły się po około czterech miesiącach. Niedawno potwierdził to także Matt Smith, który w filmie wciela się w jednego z antagonistów.

Aktor znany między innymi z serialu Doctor Who pojawił się w programie typu talk show, promując nową produkcję The Death of Bunny Munro. Prowadzący szybko zauważyli jego charakterystyczną fryzurę, z krótko wygolonymi bokami i wyraźnie zaznaczoną grzywką.

Jestem niesamowicie podekscytowany udziałem w Starfighterze i nie mogę się doczekać, aż widzowie zobaczą gotowy film.

Po premierze Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie w 2019 roku Disney i Lucasfilm skupili się głównie na rozwoju seriali dla platformy Disney+, takich jak The Mandalorian, Andor, Ahsoka czy Załoga rozbitków. Teraz marka stopniowo wraca do kin. Pierwszym krokiem będzie The Mandalorian and Grogu, zaplanowany na 22 maja 2026 roku. Rok później, dokładnie 28 maja 2027 roku, na ekrany trafi Star Wars: Starfighter.

W obsadzie Star Wars: Starfighter znaleźli się: Ryan Gosling, Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings oraz Amy Adams.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/new-star-wars-starfighter-set-photo-includes-major-confirmation-about-the-2027-movie/

