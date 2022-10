James Cameron krytykuje filmy Marvela i DC. Zarzuca bohaterom niedojrzałość

Już za niecałe dwa miesiące do kin wejdzie druga część Avatara, która wznowi serię po długich trzynastu latach. James Cameron obecnie zajęty jest na planie czwartej odsłony, ale ostatnio znalazł czas na rozmowę z The New York Times, w którym dołączył do krytyków kina superbohaterskiego. Reżyser uważa, że bohaterowie zachowują się jak studenci, bez względu na swój wiek, czy status.