Najpierw krytykował kino superbohaterskie, teraz zagra w nowej produkcji Marvela

Serial o Wonder Manie zyskał swoją wielką gwiazdę. Jeszcze w sierpniu do obsady produkcji dołączył Ben Kingsley, a teraz ujawniono, że w tytułowego superbohatera wcieli się Yahya Abdul-Mateen II. Aktor znany jest z takich filmów, jak Candyman, Matrix Zmartwychwstania oraz Proces Siódemki z Chicago. Gwiazdor ma również spore doświadczenie w produkcjach superbohaterskich, w których dwukrotnie wcielił się w Black Mantę w obu częściach Aquamana, a także w Dr Manhattana serialu Watchmen od HBO.

Yahya Abdul-Mateen II wcieli się w Wonder Mana od Marvela

Yahya Abdul-Mateen II przechodzi więc do obozu Marvela, aby wcielić się w Wonder Mana, bohatera stworzonego przez Stana Lee, Dona Hecka i Jacka Kirby’ego w 1964 roku. Wonder Man to tak naprawdę Simon Williams, syn przemysłowca, który po śmierci ojca przejął kontrolę nad jego firmą, aby rywalizować z korporacją Tony’ego Starka. Bohater początkowo pracował dla Barona Zemo, zyskując jonowe supermoce, w tym nadludzką siłę i wytrzymałość. Po wielu walkach z Avengersami, postanawia przejść na dobrą stronę i dołączyć do superbohaterskiej grupy.