Ukryty klikacz w pierwszym odcinku The Last of Us. Trudno go dostrzec

HBO może świętować udaną premierę The Last of Us, która w Stanach Zjednoczonych zaliczyła drugie najwyższe otwarcie dla stacji od trzynastu lat. Serial jest chwalony przez widzów nie tylko poprzez mocne przywiązanie do oryginału, co potwierdzają pojawiające się porównania, ale również easter eggi nawiązujące do gier. Jeden z nich przedstawialiśmy już wcześniej, a teraz widzowie donoszą, że w pierwszym odcinku możemy na chwilę zobaczyć klikacza.

Klikacz pojawia się już w pierwszym odcinku The Last of Us

W ostatniej scenie odcinka, gdy widzimy zrujnowane miasto, słychać odgłos klikacza, który zwiastuje dla bohaterów duże problemy. Ale epizod zawiera nie tylko dźwiękowe ostrzeżenie, ale również na chwilę możemy klikacza zobaczyć na dachu jednego z budynków. Przez moment błyskawice rozświetlają miasto i właśnie w tym momencie widzowie mogą dostrzec groźnego przeciwnika.